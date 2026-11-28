Wieża kontroli lotów w CPK

Kolejny ważny krok na drodze do budowy Portu Polska. Jak informuje serwis Muratorplus odpowiadająca za tę inwestycję spółka CPK podpisała wartą ponad 15 milionów złotych umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla nowego obiektu.

Chodzi o kluczową część infrastruktury lotniskowej, jaką jest wieża kontroli ruchu lotniczego, która stanie na terenie Portu Polska.

Miejsce to będzie absolutnie wyjątkowe - wieża wyrośnie bowiem w samym centrum strefy operacyjnej, pomiędzy dwiema równoległymi drogami startowymi, idealnie na głównej osi widokowej terminala pasażerskiego. Tym samym wieża kontroli lotów stanie się niejako centralnym obiektem całej przestrzeni lotniska i punktem orientacyjnym w terenie - nie tylko dla pilotów, ale również osób przebywających na ziemi.

Lokalizacja wieży będzie także pomocą dla samych kontrolerów ruchu, których punkt pracy znajdować się będzie w głowicy z imponującą, pełną panoramę 360 stopni.

Obiekty wspierające lotniska w drodze

Nową wieżę zaprojektuje renomowana pracownia JSK Architekci, która wcześniej odpowiadała m.in. za terminale pasażerskie Portu Lotniczego Wrocław oraz Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Jednym z jej najciekawszych założeń funkcjonalnych nowej wieży jest zintegrowanie pod jednym dachem dwóch odrębnych, lecz ściśle współdziałających formacji - służb kontroli ruchu lotniczego oraz koordynacji płyty postojowej.

Projekt nowej wieży wieńczy fazę projektowania całego zaplecza obiektów wspierających. Spółka podpisała już wszystkie 18 zaplanowanych umów wykonawczych. Łączna wartość umów na projektowanie infrastruktury wspierającej wynosi około 117 milionów złotych netto.

W skład obiektów wspierających wchodzą m.in. terminale cargo, sortownie bagażu, czy strażnice Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej i obiekty policji lotniskowej.

6