W nocy z 14 na 15 listopada sprawcy umieścili napis „Slava UPA” na kilku warszawskich pomnikach, w tym na monumencie Bohaterów Getta. Nie było to jednostkowe zdarzenie. Wcześniej identyczne hasła namalowano w Poznaniu oraz Gdańsku, gdzie zdewastowano pomniki upamiętniające między innymi żołnierzy Wojska Polskiego i ofiary Wołynia.

Ten sam sposób działania w różnych regionach Polski od początku sugerował, że to zorganizowana akcja, a nie przypadkowy wandalizm. Wyjaśnianiem okoliczności zajęły się policja oraz prokuratura.

Rafał Trzaskowski o śledztwie. Zlecenie od wywiadu Federacji Rosyjskiej

W sobotę o przełomie w postępowaniu poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Służby zatrzymały pięć osób podejrzanych o działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce. Ustalenia śledczych wskazują, że zleceniodawcą był wywiad Federacji Rosyjskiej.

Tysiąc złotych. Tyle kosztowało zbezczeszczenie pamięci Bohaterów Getta, żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar Wołynia. Na tyle wyceniono próbę skłócenia Polaków z Ukraińcami – napisał na platformie X Rafał Trzaskowski.

Prezydent stolicy przekazał też, że sprawcy otrzymywali zlecenia na malowanie napisów przez internetowy komunikator.

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Zatrzymania w Poznaniu i Gdańsku. Zarzuty szpiegostwa oraz niszczenia mienia

Operacja służb objęła kilka polskich miast. W Poznaniu, po umieszczeniu takich samych napisów na trzech pomnikach, ujętym osobom również przedstawiono zarzuty szpiegostwa. Z kolei w Gdańsku po wcześniejszej dewastacji kilkunastu monumentów w ręce funkcjonariuszy wpadł 17-letni obywatel Ukrainy, któremu zarzucono niszczenie mienia oraz propagowanie ustroju totalitarnego.

Odnosząc się do zatrzymań, prezydent Rafał Trzaskowski ocenił: „Te same hasła, ten sam schemat. Jak widać, to nie wybryk, to seria”.

Włodarz Warszawy podziękował za sprawnie przeprowadzoną akcję prokuraturze oraz funkcjonariuszom policji z Ursynowa i Mokotowa.

Warszawiacy nie dali się skłócić. A farbę z cokołu da się zmyć. Tego, co wyszło na jaw – już nie – podsumował prezydent stolicy.