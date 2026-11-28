Do zdarzenia doszło w środę (25 listopada) naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, gdzie 22-letni obywatel Ukrainy oblał się łatwopalną cieczą i podpalił. Przechodnie oraz służby zareagowały natychmiast, jednak młody mężczyzna doznał rozległych poparzeń i trafił do szpitala w stanie krytycznym.

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Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo

Warszawska prokuratura prowadzi postępowanie z artykułu 151 Kodeksu karnego, dotyczącego namowy lub pomocy w samobójstwie. Rzecznik Prokuratury Okręgowej, prokurator Piotr Skiba, wskazuje, że w takich sytuacjach jest to „standardową kwalifikację prawną”.

Śledczy zabezpieczają obecnie zapisy z monitoringu oraz dokumentację medyczną. Dla wyjaśnienia sprawy najważniejsze będzie przesłuchanie poszkodowanego 22-latka, co na ten moment nie jest możliwe.

Samopodpalenie przed Pałacem Prezydenckim. Nowe ustalenia w sprawie motywu 22-latka

Jak informuje „Rzeczpospolita”, początkowa wersja o politycznym manifeście staje się coraz mniej prawdopodobna. Z ustaleń dziennika wynika, że w plecaku mężczyzny nie znaleziono żadnych przedmiotów wskazujących na taki motyw. Znajdująca się przy nim tablica niemal całkowicie spłonęła, a pojedyncze ocalałe słowa nie pozwalają na odtworzenie spójnego przekazu.

„Na dziś nie ma dowodów, że na planszy wypisał "postulaty" o równym traktowaniu Ukraińców i Polaków” – donosi „Rzeczpospolita”.

Według informacji gazety 22-latek od czterech lat mieszkał w Polsce i studiował informatykę. W drodze do szpitala, gdy był jeszcze przytomny, przekazał, że jego rodzina została na Ukrainie. Mężczyzna zmagał się z problemami na uczelniach – wcześniej skreślono go z listy studentów Politechniki Wrocławskiej przez notoryczne nieobecności, a ostatnio mimo zameldowania w akademiku Politechniki Częstochowskiej także nie przychodził na zajęcia. Sąsiedzi z domu studenckiego opisują go jako człowieka skrytego, zamkniętego w sobie, który miał żyć we własnym świecie.