Pozornie nic nie wskazywało na to, kim naprawdę jest były ministrant z warszawskiej Woli. Znajomi widzieli w Mariuszu B. spokojnego i pracowitego człowieka, który swoim wyglądem przypominał bibliotekarza. Pod tą maską kryła się jednak zupełnie inna osobowość, a biegły psychiatra opisał go jako człowieka „pewnego siebie, inteligentnego, potrafiącego narzucać innym swoją wolę”. Skazany chętnie kreował swój wyidealizowany wizerunek, starannie maskując własne wady oraz mroczne popędy.

Jest pewny siebie, ma wysoki iloraz inteligencji (IQ 117). Potrafi narzucać innym swoją wolę. Własną osobę przedstawia w nadmiernie pozytywnym świetle, ma tendencję do ukrywania własnych wad − napisał w opinii na temat Mariusza B. biegły psychiatra.

Mariusz B. z warszawskiej Woli manipulował bliskimi i swoim kuzynem

Umiejętność sterowania ludźmi przydawała mu się zarówno w kontaktach z otoczeniem, jak i podczas popełniania przestępstw. W zbrodniach asystował mu całkowicie uległy kuzyn, Krzysztof R., który okazał się wręcz wymarzonym pomocnikiem. Mężczyzna był ślepo zapatrzony w krewniaka i bezkrytycznie wykonywał jego polecenia, co biegli tłumaczyli jego niedojrzałością psychiczną oraz niskim poczuciem własnej wartości.

Cały dramat rozpoczął się w latach 90. w parafii św. Wojciecha na warszawskiej Woli. Będący wówczas nastolatkiem Mariusz B. nawiązał tam intymne relacje z księdzem Piotrem S., a także poznał małżeństwo Zbigniewa i Małgorzatę D. Zwykła znajomość szybko zmieniła się w patologiczny trójkąt, w którym chłopak sypiał z obojgiem małżonków. Świadkiem tej sytuacji była ich dorastająca córka Ola.

Dokumentacja śledcza wskazuje, że nastolatka najpierw widziała w Mariuszu starszego brata, lecz z biegiem czasu mężczyzna zaczął toksycznie dominować nad całą rodziną. Przerażająca zmiana w jego zachowaniu zwiastowała nadciągający dramat, co dziewczyna podsumowała w liście do przyjaciółki słowami: „Był moim najlepszym przyjacielem, a stał się wrogiem”.

Gdzie są ciała czterech ofiar Mariusza B.? Przebieg zbrodni i badanie wariografem

Kiedy toksyczne układy zaczęły wymykać się spod kontroli, Mariusz B. zdecydował się na bezwzględne „uporządkowanie” swojego życia. W 2006 roku na terenie działki w Pułtusku udusił swojego dawnego kochanka Zbigniewa D. oraz jego córkę Olę. Wcześniej wymusił na mężczyźnie podpisanie polisy ubezpieczeniowej na życie, a zwłok obojga nigdy nie udało się odnaleźć.

W kolejnym roku morderca zabił nauczyciela tańca Henryka S., do którego na zajęcia chodziła jego partnerka Małgorzata. Zaślepiony zazdrością sprawca uprowadził instruktora, zabrał go w okolice Mławy i tam również udusił. Krwawe żniwo zakończył w 2008 roku, kiedy to z zemsty pozbawił życia księdza Piotra S., z którym w młodości łączyła go trudna więź. Ciała tych dwóch mężczyzn także przepadły bez wieści.

W trakcie postępowania śledczy przebadali Mariusza B. za pomocą wariografu. Mimo ogromnej pewności siebie podejrzanego, aparatura wychwyciła niezależne od jego woli reakcje organizmu.

Mariusz B. w znacznym stopniu zakłócał przebieg rejestrowanych czynności badawczych poprzez manipulowanie oddechem − zapisał biegły w dokumencie

Choć zatrzymany bardzo się starał oszukać maszynę, wariograf wykazał nagłe skoki ciśnienia przy najistotniejszych pytaniach. Ciało zdradziło sprawcę, gdy padło słowo „uduszony” w odniesieniu do zabójstwa księdza Piotra S.

Podobne zdenerwowanie odnotowano przy określeniach „w samochodzie”, „w lesie” oraz „na cmentarzu”, co mogło wskazywać na lokalizację zbrodni. Badanie zasugerowało przede wszystkim, że ofiary zostały „zakopane”, a potwierdzeniem tego tropu miał być odnaleziony w aucie Mariusza B. szpadel ze śladami ziemi. Śledczy dokładnie sprawdzili tereny leśne pod Pułtuskiem i Mławą, a także nadleśnictwa Grabowiec i Popławy, ale nie natrafili na żaden trop.

Sonda Jaka powinna być kara za zabójstwo? Mniej niż 25 lat 25 lat więzienia Dożywotnia kara pozbawienia wolności

Sąd skazał Mariusza B. na dożywocie w procesie poszlakowym

W oparciu o silne poszlaki, wśród których znalazły się ślady zapachowe oraz billingi telefoniczne, wymiar sprawiedliwości wymierzył Mariuszowi B. karę dożywotniego więzienia. Skazany będzie mógł wnioskować o przedterminowe wyjście na wolność po 40 latach, czyli w wieku 73 lat. W chwili odczytywania werdyktu zachował całkowity spokój, posyłając jedynie fotoreporterom i składowi sędziowskiemu ironiczny uśmiech.

Zakończenie procesu i surowa kara nie dały jednak spokoju bliskim zamordowanych osób. Skazany nigdy nie zdradził, co zrobił ze zwłokami swoich ofiar.

Chciałam go zapytać, co zrobił z Olą. Chciałam, by powiedział mi, gdzie jest zakopane ciało mojej wnuczki − mówiła po ogłoszeniu wyroku matka Zbigniewa D.

Z kolei kuzyn oskarżony o pomoc w zacieraniu śladów konsekwentnie wypierał się udziału w morderstwach oraz w chowaniu ciał. Mimo upływu lat wciąż nie wiadomo, gdzie spoczywają cztery zamordowane osoby.