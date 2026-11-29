Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem, 28 listopada, w czteropiętrowym bloku przy ulicy Wrzeciono w Warszawie. Około godziny 20.50 na pierwszym piętrze budynku wybuchł pożar w jednym z lokali. Głównym zagrożeniem dla lokatorów stał się gęsty, gryzący dym, który szybko zajął całą klatkę schodową od parteru aż po najwyższą kondygnację i odciął drogę ucieczki około 30 osobom.

Zaledwie kilku mieszkańcom udało się opuścić budynek w ostatnim momencie. Pozostali lokatorzy musieli zabarykadować się we własnych mieszkaniach, ponieważ wyjście na zadymiony korytarz wiązało się z niemal pewnym zatruciem.

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Pożar przy ulicy Wrzeciono w Warszawie. Strażacy ewakuowali mieszkańców przez balkon

Do akcji ratunkowej zadysponowano osiem zastępów straży pożarnej, czyli łącznie 35 ratowników. Działania prowadzono równolegle przy gaszeniu płonącego lokalu oraz ratowaniu uwięzionych mieszkańców, po których strażacy wchodzili do zadymionego bloku w aparatach tlenowych.

W jednym przypadku ratownicy nie mogli dotrzeć przez klatkę schodową do osoby przebywającej na wyższej kondygnacji i musieli ewakuować ją bezpośrednio z balkonu przy użyciu drabiny mechanicznej. Podczas całej akcji bezpiecznie wyprowadzono na zewnątrz 27 osób.

Zgłoszenie wpłynęło o 20:49. Po przybyciu zastaliśmy rozwinięty pożar mieszkania na pierwszym piętrze. Zadymienie przedostało się na klatkę schodową oraz do mieszkań powyżej, gdzie uwięzieni zostali ludzie − łącznie ewakuowaliśmy 26 osób klatką schodową, a jedną osobę dodatkowo z balkonu, przy użyciu drabiny mechanicznej – przekazał w rozmowie z reporterem „Super Expressu” kpt. Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

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Sześć osób trafiło do szpitala po pożarze w Warszawie. Miasto podstawiło autobus

Wskutek zdarzenia sześć osób z objawami podtrucia dymem przewieziono do szpitali. Dla pozostałych lokatorów, którzy w pośpiechu opuścili mieszkania bez ciepłej odzieży, miasto podstawiło specjalny autobus, w którym mogli w cieple przeczekać czas akcji.