Do zderzenia samochodu osobowego z ciężkim wozem ratowniczo-gaśniczym doszło w sobotni wieczór, 28 listopada, w Starych Faszczycach w powiecie warszawskim zachodnim. Wypadek wydarzył się na ulicy Gimnazjalnej tuż po godzinie 18.

Jadący od strony miejscowości Radonice kierowca Volkswagena Golfa z nieznanych na tę chwilę przyczyn nagle zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzył się czołowo ze Scanią, którą strażacy-ochotnicy z OSP Bieniewice wracali do bazy. Siła uderzenia wyrwała przednie koła zarówno w samochodzie osobowym, jak i w wozie bojowym. W wyniku kolizji oba pojazdy wypadły z trasy do przydrożnych rowów po przeciwnych stronach jezdni.

Na miejsce wezwano policję i zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy udzielili pomocy poszkodowanemu kierowcy Volkswagena, a następnie zdecydowali o natychmiastowym przetransportowaniu go do szpitala. Podróżujący Scanią strażacy nie odnieśli poważnych obrażeń.

Wielogodzinna akcja ratunkowa spowodowała całkowite zablokowanie ulicy Gimnazjalnej. Wyciągnięcie ciężkiego wozu strażackiego z rowu wymagało użycia specjalistycznego sprzętu.

Służby zdołały podnieść i odholować uszkodzoną Scanię dopiero po kilku godzinach pracy. Policjanci prowadzą teraz dochodzenie, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.

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