Zimny, środowy wieczór w Warszawie. Około godziny 18:40 na numer alarmowy straży miejskiej zadzwoniła zaniepokojona kobieta. Przy Placu na Rozdrożu zauważyła starszego mężczyznę, który błąkał się po okolicy bez kurtki. Jego zachowanie i nieodpowiedni do pogody strój natychmiast wzbudziły jej niepokój.

Na miejsce natychmiast wysłano patrol. Strażnicy zastali 99-letniego seniora, który wykazywał już wyraźne symptomy wychłodzenia. Mężczyzna był zdezorientowany, nie pamiętał, jak się nazywa ani gdzie mieszka. Funkcjonariusze bez wahania okryli go kocem termicznym, a chwilowe schronienie w cieple zaoferował pobliski lokal gastronomiczny.

W środku, próbując nawiązać kontakt, strażnicy zaproponowali seniorowi gorącą herbatę. Jego reakcja była zaskakująca. Na propozycję odpowiedział stanowczo: „Piję tylko sok”. Nikt nie rozumiał wtedy, dlaczego starszy mężczyzna tak mówi. Kluczowe było ustalenie tożsamości mężczyzny, który wyglądał na skrajnie wyczerpanego.

Przełom nastąpił podczas sprawdzania dokumentów, które senior miał przy sobie. Wśród nich strażnicy znaleźli małą karteczkę z zapisanym numerem telefonu. Jak się okazało, należał on do żony 99-latka. Kobieta była wstrząśnięta, ale i ogromnie szczęśliwa, gdy usłyszała, że jej mąż się odnalazł. Wyjaśniła, że wyszedł z domu tego samego dnia około 5:30 rano i od tamtej pory nie było z nim żadnego kontaktu. To oznaczało, że starszy pan spędził poza domem ponad 13 godzin, błąkając się po mieście w niskiej temperaturze.

Ze względu na jego wiek i stan, na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Po zbadaniu 99-latka medycy orzekli, że nie wymaga hospitalizacji i może wrócić do domu. Strażnicy razem z załogą karetki odwieźli go pod adres wskazany przez żonę. Tam, w ramionach stęsknionej małżonki, wyjaśniła się też zagadka soku. Okazało się, że senior jest wielkim miłośnikiem kawy i herbaty, a żona często powtarza mu, że sok jest zdrowszy. Starszy pan najwyraźniej wziął sobie te słowa do serca, nawet w tak trudnej sytuacji.

Zabił Wojtka i podrzucił zwłoki przy cmentarzu. Potem pomagał w jego poszukiwaniach