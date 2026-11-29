Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z prokuraturą ujęli 34-letniego mężczyznę z Mazowsza. Zatrzymany jest podejrzany o gromadzenie oraz masowe udostępnianie w sieci materiałów o charakterze pedofilskim.
Policjanci z radomskiego zarządu CBZC na polecenie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach przeszukali miejsce zamieszkania wytypowanego mężczyzny. Śledczy zabezpieczyli tam kluczowe dowody, w tym telefony, dyski twarde oraz inne nośniki elektroniczne.
Wstępne badanie sprzętu wykazało, że na urządzeniach znajdowało się ponad 10 tysięcy zdjęć i filmów z udziałem małoletnich. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że 34-latek nie tylko przechowywał nielegalne pliki, lecz także aktywnie je rozpowszechniał. Ustalono, że do wymiany treści służył mu program uTorrent działający w sieci P2P, która często daje użytkownikom złudne poczucie anonimowości.
Po doprowadzeniu do prokuratury zatrzymany usłyszał zarzut z artykułu 202 paragraf 3 kodeksu karnego, który dotyczy przechowywania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski przekazał, że podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
Sąd Rejonowy w Siedlcach przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, co stanowi najsurowszy środek zapobiegawczy. Za zarzucany czyn grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.