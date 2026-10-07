50 lat temu ABBA porwała Warszawę. Cały kraj był przed telewizorami

Cała Polska przed telewizorami: ABBA w Warszawie

W październiku 2026 roku przypada okrągła, 50. rocznica jednego z najgłośniejszych wydarzeń rozrywkowych w dziejach naszego kraju. Mowa o słynnym występie grupy ABBA, który zarejestrowano w programie Studio 2 Telewizji Polskiej. Szwedzki kwartet przyleciał do Polski będąc na absolutnym szczycie – zaledwie dwa lata po triumfie w Konkursie Piosenki Eurowizji z utworem „Waterloo”. Dodatkowo formacja mogła pochwalić się świeżymi hitami, takimi jak „Mamma Mia”, „I Do, I Do, I Do, I Do, I Do” oraz wydanym tuż przed wizytą nad Wisłą przebojem „Dancing Queen”.

Obecnie organizacja koncertów globalnych gwiazd w stolicy Polski to codzienność, jednak w realiach bloku wschodniego był to absolutny fenomen. Co istotne, zespół nie zagrał regularnego koncertu dla szerokiej publiczności, lecz nagrał ekskluzywny recital w popularnym telewizyjnym formacie. Skalę tego wydarzenia w okresie PRL można zestawić chyba jedynie z koncertem The Rolling Stones w 1967 roku.

Jak ABBA znalazła się w Polsce? O kulisach wizyty

Pojawienie się zachodniej megagwiazdy w komunistycznej Polsce do dziś budzi wiele pytań. Z pewnością klimat dekady Edwarda Gierka ułatwił realizację tego przedsięwzięcia. Władze dążyły do otwarcia na Zachód, promując propagandę sukcesu, a nowoczesny, zrealizowany na światowym poziomie występ Szwedów w studiu przy Woronicza idealnie służył temu celowi.

Sporą rolę mogło odegrać również gigantyczne zainteresowanie samych Polaków. Fani masowo wysyłali tysiące listów do Sztokholmu, błagając idolów o przyjazd. Zresztą ABBA nie była zupełnie nieobyta z realiami zza Żelaznej Kurtyny, gdyż wcześniej wystąpiła w NRD.

Jednak kluczowe okazały się ponoć kwestie finansowe. Zręczny menedżer grupy wynegocjował nietypowy kontrakt: zespół nie otrzymał bezpośredniego honorarium. W zamian za przyjazd gwiazd polska strona opłaciła pobyt i realizację telewizyjnego show, a Szwedzi otrzymali prawo do globalnej dystrybucji nagrania z występu za darmo. Telewizja Polska zachowała natomiast wyłączność na kraje Europy Wschodniej, wzmacniając swoją pozycję w socjalistycznym świecie mediów.

W rytm playbacku po 6-metrowych schodach w warszawskim studiu

Podczas wizyty członkowie ABBY zatrzymali się w nowiutkim hotelu Forum (obecnie Novotel). Wybór nie był przypadkowy, gdyż gmach wybudowała szwedzka firma Skanska według projektu architekta z tego samego kraju. Muzycy mieli okazję pospacerować po Starówce, a Agnetha Fältskog, która przybyła do Warszawy nieco wcześniej, podobno robiła zakupy w stołecznych domach towarowych.

Samo nagranie recitalu przygotowano z wielkim rozmachem. W Studio 2 zbudowano imponujące, sześciometrowe schody obłożone folią. Zespół zszedł po nich na scenę, by rozświetlić szarą polską rzeczywistość lat 70. Godzinny występ rozpoczął się od kultowego „Dancing Queen”.

Z powodów technicznych cały koncert został zarejestrowany z playbacku, co jednak nie umniejszyło jego rangi. Telewidzowie w Polsce obejrzeli to widowisko dopiero po miesiącu, 13 listopada 1976 roku. Świadkowie tamtych dni wspominają, że w trakcie emisji ulice miast opustoszały – niemal każdy chciał na własne oczy zobaczyć zachodnie gwiazdy w rodzimej telewizji.

Jak same gwiazdy oceniały swój pobyt? Agnetha przyznała, że była świadoma biedy w Polsce, ale rzeczywistość mocno ją zaskoczyła, dodając jednak, że Polacy okazali się niezwykle serdeczni.

Na kolejne tak spektakularne wydarzenie muzyczne Warszawa musiała czekać aż dwie dekady. Dopiero we wrześniu 1996 roku do Polski zawitał król popu, Michael Jackson. Wtedy jednak kraj funkcjonował już w zupełnie innej rzeczywistości.

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