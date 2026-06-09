88-latka zginęła na drodze. Ustalenia policji nie pozostawiają złudzeń, zawinili oboje

Gostynin. Śmiertelne potrącenie 88-letniej kobiety

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło kilka minut po godz. 9 w piątek, 5 czerwca, na ul. Wojska Polskiego w Gostyninie.

88-letnia mieszkanka miasta została potrącona przez 66-letniego kierowcę osobowego Hyundaia. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Poszkodowanej kobiecie udzielono pomocy i przetransportowano do szpitala. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, seniorka zmarła.

Szokujące ustalenia policji

Na miejscu tragicznego wypadku czynności wykonywali policjanci Wydziału Kryminalnego, technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu techniki samochodowej. Na polecenie Prokuratora Rejonowego w Gostyninie ciało 88‑latki zostało zabezpieczone do badan sekcyjnych.

Obecnie policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gostyninie ustalają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Z informacji przekazanych przez gostynińskich mundurowych można wywnioskować, że w tym przypadku tak naprawdę nikt nie jest bez winy - ani sprawca, ani ofiara.

Według ustaleń policjantów seniorka przechodziła przez ulicę w miejscu niedozwolonym. Z kolei kierowca Hyundaia nie zachował należytej ostrożności i doprowadził do potrącenia. Co więcej, mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi!

- Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Od kierującego pobrano również krew do badań na obecność środków odurzających - poinformował podkom. Paweł Klimek z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.