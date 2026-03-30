Afera rejestracyjna w Warszawie. Rozbito grupę, która zalegalizowała 1500 aut z Włoch

Redakcja Eska Regiony
2026-03-30 11:05

Stołeczni policjanci 30 marca 2026 roku poinformowali o rozbiciu grupy przestępczej, która zajmowała się fikcyjną rejestracją pojazdów. W ręce funkcjonariuszy z wydziału do walki z korupcją wpadło siedem osób, w tym diagności samochodowi i pośrednicy. Grupa miała na koncie zalegalizowanie w Polsce ponad 1500 aut, które w rzeczywistości nigdy nie opuściły terytorium Włoch.

Siedem osób zatrzymanych. Wśród nich diagności i pośrednicy

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili szeroko zakrojone działania, które doprowadziły do zatrzymania siedmiu osób. Wśród nich znalazło się trzech diagnostów samochodowych oraz cztery osoby pełniące rolę pośredników w całym procederze. Zatrzymani są podejrzani o tworzenie fałszywej dokumentacji, która umożliwiała legalizację pojazdów bez ich fizycznej obecności w kraju. Działania grupy polegały na organizowaniu fikcyjnych przeglądów technicznych oraz poświadczaniu nieprawdy w oficjalnych dokumentach urzędowych.

Międzynarodowy proceder i 1500 fikcyjnie zarejestrowanych aut

Jak ustalili śledczy, zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie Polski oraz Włoch, tworząc skomplikowany system oszustwa. Podejrzani, poprzez wręczanie korzyści majątkowych urzędnikom, mieli doprowadzić do zarejestrowania w polskich urzędach ponad 1500 pojazdów. Kluczowym elementem śledztwa było odkrycie, że żaden z tych samochodów nigdy fizycznie nie wjechał na terytorium Polski. Wszystkie auta były na co dzień eksploatowane we Włoszech, a polskie dokumenty i tablice rejestracyjne służyły najprawdopodobniej do obejścia lokalnych przepisów.

Zarzuty prokuratorskie i możliwe kolejne zatrzymania

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli poważne zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także korupcji, przyjmowania korzyści majątkowych i fałszowania dokumentów w celu osiągnięcia zysku. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli również gotówkę na poczet przyszłych kar i grzywien. Śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i nie wykluczają dalszych zatrzymań w związku z tą aferą rejestracyjną.

Polecany artykuł:

Dramatyczna interwencja policji w Raniżowie. Dzielnicowy uratował nieprzytomneg…