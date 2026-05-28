Dokąd w Warszawie na Dzień Dziecka? Weekend atrakcji w plenerze i pod dachem

Dzień Dziecka 2026 w Warszawie

W tym roku rodzice mogą wybierać spośród dziesiątek atrakcji rozsianych po różnych dzielnicach Warszawy. W muzeach odbędą się kreatywne warsztaty i rodzinne oprowadzania, w parkach i centrach kultury pojawią się dmuchańce, strefy sportu, pokazy magików oraz festiwale kolorów. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu znajdą wydarzenia sportowe i animacje ruchowe, a dzieci zakochane w muzyce i scenicznych emocjach będą mogły uczestniczyć w koncertach oraz widowiskach przygotowanych specjalnie na ten wyjątkowy weekend.

Wśród propozycji wybraliśmy przede wszystkim imprezy plenerowe z warsztatami rękodzielniczymi, koncertami i wspólnym śpiewaniem, które pozwalają połączyć zabawę z edukacją i integracją.

Z okazji Dnia dziecka w każdej niemal dzielnicy Warszawy staną dmuchańce, strefy animacji, odbywać się będą warsztaty artystyczne. Na Bemowie będzie można przenieść się do świata smoków i rycerzy podczas historycznego widowiska w Parku Górczewska, a na Bielanach rodzinny piknik w Forcie Wawrzyszew połączy kreatywną zabawę z koncertami, teatrem i pokazami nowoczesnych technologii.

Nie zabraknie również atrakcji dla fanów nauki, motoryzacji i nowych technologii - na Ursynowie pojawi się strefa Pokemonów i Star Wars, we Włochach będzie można zobaczyć drony i symulatory lotów, a w Wawrze dzieci obejrzą z bliska amerykańskie Mustangi i klasyczne samochody.

Nad Balatonem na Pradze-Południe odbędzie się rodzinny piknik z kinem plenerowym i przejażdżkami na konikach, a na Mokotowie dzieci będą mogły bawić się podczas festiwalu kolorów i pokazów magików. W Wesołej zaś zaplanowano piknik historyczny z rekonstrukcjami wojskowymi i strategicznymi grami bitewnymi, a w centrum miasta podczas Święta Ogrodu Saskiego pojawią się zabytkowe auta, bicykle i warszawskie orkiestry.

To jeszcze nie koniec atrakcji. Na Żoliborzu wystąpi zespół Czereśnie z koncertem pełnym owocowych piosenek, a na Targówku dzieci będą mogły uczestniczyć w widowiskach teatralnych, warsztatach komiksowych i zajęciach inspirowanych nauką. W wielu miejscach przygotowano także strefy gastronomiczne, konkursy i animacje, dzięki którym całe rodziny będą mogły wspólnie celebrować ten wyjątkowy weekend. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny Dzień Dziecka w Warszawie będzie pełen dobrej energii i kreatywnej zabawy.

