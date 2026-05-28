Zacznie się już w sobotę. Komunikacyjny armagedon w Al. Jerozolimskich nadciąga

Kilka tygodni utrudnień

Pierwotnie remont torowiska w Al. Jerozolimskich miał być przeprowadzony razem z przebudową tunelu linii średnicowej, ale kolejarze wielokrotnie odkładali te prace. A naprawa torowiska nie może już czekać. Od ostatnich napraw głównych minęło 20-30 lat. - Zużycie szyn jest na poziomie 80-90 proc. Dochodziło do licznych awarii. Tylko w tym roku służby torowe interweniowały na torach w Al. Jerozolimskich ok. 50 razy - tłumaczą urzędnicy. Zaczyna się więc komunikacyjny armagedon w centrum Warszawy. - Ograniczamy roboty do niezbędnego zakresu: będziemy prowadzić remont w śladzie istniejącego torowiska, nie zmieniamy geometrii ulicy. Torowisko po remoncie będzie wyglądać tak samo jak obecnie, będzie tylko odnowione – wyjaśnia wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz.

30 maja do początku sierpnia ruch tramwajowy w Al. Jerozolimskich – od Pl. Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona – zostanie wstrzymany. Linia 25 zniknie. Linie 7, 9, 13, 22 i 24 pojadą objazdami. Oprócz torowiska zamknięte zostaną pasy wewnętrzne Alej od Pl. Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę oraz w rejonie wschodniego przyczółku Mostu Poniatowskiego. - Na dużą skalę zastosujemy dynamiczną organizację ruchu – zapowiada Niklewicz. Robotnicy zwolnią dla kierowców w popołudniowym szczycie pasy wyprowadzające ruch z centrum, tak, żeby jezdnia znów miała po dwa pasy. W godz. 14-19 udostępniany będzie pas w kierunku Pragi (od Ronda Czterdziestolatka do wjazdu na Wisłostradę) oraz pas w kierunku Ochoty (od Ronda Czterdziestolatka do Pl. Starynkiewicza). Wyremontowanych zostanie pięć przejazdów przez torowisko – każdy w innym terminie.

Główne przejazdy – ciąg Al. Jana Pawła II i Marszałkowskiej – będą zamykane w czasie zwykłego bądź wydłużonego weekendu. Pozostałe przejazdy będą zamykane na okres 1-2 tygodni. Kierowcy ominą utrudnienia sąsiednimi skrzyżowaniami albo tymczasowymi przejazdami przez torowisko. W sumie zaplanowano kilkanaście etapów organizacji ruchu więc nietrudno będzie z dnia na dzień się pogubić.

Prace mają być zorganizowane tak, by nie zakłócać wydarzeń organizowanych na pobliskim Placu Centralnym – Mistrzostw Świata w Koszykówce 3x3 oraz „Centralnego Placu Muzyki:, ale 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – roboty i wyłączenie torowiska przewidziano.

Jak pojadą tramwaje?

Linia 7 będzie kursowała tylko na Pradze – z pętli Kawęczyńska-Bazylika do Gocławka przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona.

Linia 13 będzie jeździła przez wszystkie dni tygodnia w godz. 5-23

Linie 9, 22 i 24 nie pojadą na Pragę – z P+R Al. Krakowska, Piasków czy Nowego Bemowa zakończą kursy na Pl. Starynkiewicza

Linia 33 z Metra Młociny pojedzie na pętlę Banacha ulicami Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową i Grójecką

Linia 79 uzupełni skróconą 9 na Ochocie do centrum, a na Pradze w al. Waszyngtona i na Grochowskiej.

Autobus Z-9 – będzie kursować między Pl. Narutowicza a Rondem Waszyngtona co ok. 2-5 min.

Autobus Z-21 zwiezie z Wawra do Metra Stadion częściowo n identycznej trasie co 521

Remont torowiska na Grzybowskiej:

