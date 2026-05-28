Weekend plenerowych atrakcji w Warszawie. Koncerty i widowiska w każdej dzielnicy

Zakończenie majówki, Dzień Dziecka, zaległy Dzień Matki i święta poszczególnych dzielnic sprawiły, że sobota i niedziela obfitują w wydarzenia. Mieszkańcy muszą wybierać nie tylko między koncertem Julii Pietruchy na Mokotowie a występami z okazji Święta Saskiej Kępy. Nawet w obrębie jednej dzielnicy przygotowano wiele atrakcji – w Śródmieściu można zobaczyć paradę świetlną na Wiśle lub wybrać się na retro piknik w Ogrodzie Saskim. Oby bogata oferta sprawiła, że nikt nie zostanie w ten weekend w domu.

21

Riverlights - świetlna parada łodzi na Wiśle

Największa w Polsce parada łodzi, znana jako „Riverlights”, wyruszy na Wisłę o zachodzie słońca, około godziny 21.30. Z Dworca Wodnego WWA wystartuje korowód przystrojonych światłami i ozdobami szkut, galarów, batów, motorówek oraz statków pasażerskich. O muzykę zadbają artystka sztuk wizualnych z Poznania, Lily Houser, oraz producent muzyczny i wokalista Phao Sanato. Wydarzenie to od pięciu lat na stałe gości w kalendarzu imprez Dzielnicy Wisła, łącząc żeglarską tradycję z nowoczesną formą.

Święto Saskiej Kępy - muzyka i pamiątka po Stanisławie Soyce

Sobota, 30 maja, upłynie pod znakiem Święta Saskiej Kępy. Ulica Francuska ponownie zmieni się w wielki, tętniący muzyką i sztuką deptak. O 14.15 uczestnicy wspólnie odśpiewają „Małgośkę”. W tym roku hasłem przewodnim imprezy jest cytat z piosenki Stanisława Soyki: „Życie nie tylko po to jest, by brać”. Główny koncert na scenie przy rondzie Waszyngtona będzie poświęcony jego twórczości. Na scenie pojawią się m.in. Katarzyna Groniec, Natalia Grosiak, Renata Przemyk, Paulina Przybysz, Skubas, Aga Zaryan, wnuczka Soyki oraz Orkiestra Melodia i Rytm Jana Emila Młynarskiego z Anną Rusowicz. Ponadto przy ul. Obrońców wystąpią Magdalena Kumorek (14.30) oraz Tomasz Karolak (17.30).

Święto Rembertowa - największa plenerowa impreza dzielnicy

W niedzielę, 31 maja, odbędzie się Święto Rembertowa, zlokalizowane na terenach rekreacyjnych przy ulicach Strażackiej i Kordiana. Organizatorzy przewidzieli mnóstwo atrakcji dla osób w każdym wieku w godzinach od 12 do 22. Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z dmuchanego miasteczka, mobilnego planetarium, symulatorów wyścigowych oraz strefy VR. O godzinie 18 na scenie pojawi się Afromental, a półtorej godziny później wystąpi zespół Pectus. Imprezę, prowadzoną przez Artura Orzecha, zakończy zabawa z DJ-em Tassmańskim i finałowe Piana Party.

Orange Warsaw Festival 2025 na Służewcu

Drugi dzień Orange Warsaw Festival odbędzie się w sobotę na Torze Wyścigów Konnych Służewiec, otwierając sezon festiwalowy w Polsce. Wydarzenie przyciąga tysiące fanów, a koncerty odbywają się na dwóch scenach: Orange Stage i Warsaw Stage. Wśród sobotnich gwiazd znajdą się m.in. FKA twigs, Olivia Dean, Blood Orange, Sokół oraz Jan-rapowanie. Na uczestników czekają również strefy gastronomiczne i miejsca do wypoczynku. Ostatnie koncerty potrwają do późnych godzin nocnych.

Pokazy fontann na Podzamczu

Multimedialny Park Fontann to jedna z najbardziej spektakularnych atrakcji plenerowych stolicy. W sobotę, 30 maja, o godzinie 21.30 na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP rozpocznie się widowisko „Wielkie Serca”. Pokaz będzie dedykowany postaciom inspirującym innych. Na wodnych kurtynach wyświetlane będą animacje i sylwetki znanych Polaków, takich jak Iga Świątek, Robert Lewandowski, Fryderyk Chopin, Andrzej Wajda i Tamara Łempicka.

Dzień Dziecka w Łazienkach Królewskich

Przez cały weekend, w godzinach 10-18, Łazienki Królewskie zapraszają na obchody Dnia Dziecka. Organizatorzy przygotowali wydarzenia edukacyjne, artystyczne i rozrywkowe dla najmłodszych. W niedzielę będzie można wziąć udział w kreatywnych warsztatach, grach terenowych, edukacyjnych spacerach oraz animacjach. Dzieci wezmą udział w zajęciach plastycznych, teatralnych i muzycznych, poznając jednocześnie historię Łazienek. Dorośli będą mogli podziwiać zawody hobbyhorsingu i spektakle teatru kamishibai.

Julia Pietrucha wystąpi na Mokotowie

W amfiteatrze przy ulicach Batuty i Bacha (osiedle „Służew nad Dolinką”) w sobotę, 30 maja, zaplanowano mokotowską majówkę pod hasłem „Bądź z nami off line”. Impreza rozpocznie się o 14 od zajęć integracyjnych, plastycznych i ruchowych. Gwiazdą wieczoru będzie Julia Pietrucha, która o godzinie 19 zaśpiewa utwory ze swoich płyt „Parsley”, „Postcards from the Seaside” oraz z projektu „Neonova”.