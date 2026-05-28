Płonie las na Mazowszu. W akcji 65 zastępów straży, służby zamknęły drogę

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-05-28 20:14

W czwartek, 28 maja w powiecie wołomińskim wybuchł gigantyczny pożar lasu. Z żywiołem walczy już obecnie ponad 60 zastępów straży pożarnej, zwołano również gminny zespół zarządzania kryzysowego. Służby zdecydowały też o zamknięciu odcinka drogi krajowej nr 50.

Gigantyczny pożar lasu w powiecie wołomińskim

Ogień w miejscowości Międzyleś (gmina Poświętne) pojawił się po godzinie 13:00. Do walki z żywiołem natychmiast zadysponowano liczne siły ratownicze. Przed godz. 18:00 na miejscu pracowały 42 zastępy straży pożarnej, obecnie jest ich już 65. Strażaków wspomagają cztery samoloty typu Dromader, śmigłowiec Black Hawk oraz obrazujące teren drony.

Po godz. 19:30 rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła przekazała, że na godz. 20:00 został zwołany gminny zespół zarządzania kryzysowego. Prowadzona przez służby akcja jest wyjątkowo trudna przez porywisty wiatr. Ogień miał zająć już ponad 10 hektarów lasu.

W związku z prowadzoną akcją gaśniczą zapadła decyzja o zamknięciu drogi krajowej nr 50 na odcinku Łochów - Stanisławów. Kierowcy mogą korzystać z objazdu od miejscowości Stanisławów (DW 637) do miejscowości Łochów (DK-62 i DW 636).

Wciąż nie wiadomo, jak długo potrwają działania służb. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Wielki pożar pod Warszawą. Strażacy walczą z żywiołem
Galeria zdjęć 26
Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru
Drogowskazy
Pali się! Straż pożarna okiem kobiety. DROGOWSKAZY
Drogowskazy
Mediateka.pl
Mazowieckie
pożar
straż pożarna