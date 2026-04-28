Aktor z filmu "Pitbull" trafił do szpitala. Michał Zbroja usłyszał wstrząsającą diagnozę

Michał Zbroja walczy o zdrowie w szpitalu na Szaserów

Ostatnie tygodnie życia Michała Zbroi upływają pod znakiem pobytu w placówce medycznej zlokalizowanej przy ulicy Szaserów w Warszawie. Każdy kolejny dzień pacjenta wypełniają szczegółowe badania diagnostyczne oraz żmudne próby przywrócenia organizmowi dawnej sprawności motorycznej.

− Powoli dochodzę do siebie. Na razie poruszam się z chodzikiem, czasem zrobię kilka kroków sam, ale przez to, co się stało z płucami, to wszystko wciąż jest trudne. Człowiek szybko się męczy, brakuje wydolności. Jeszcze niedawno praktycznie się nie ruszałem − mówi reporterowi „SE” w szpitalu.

Zaledwie kilka dni wcześniej jego sytuacja zdrowotna wyglądała znacznie dramatyczniej. Z powodu pogłębiających się duszności i skrajnego wycieńczenia lekarze musieli usunąć z jego klatki piersiowej kilka litrów płynów. Komplikacje nadal nie ustępują, a cały proces powrotu do zdrowia utrudniają dodatkowe schorzenia towarzyszące.

Aktor z "Pitbulla" przeżył koszmar na innej izbie przyjęć

Proces poszukiwania odpowiedniej opieki medycznej wiązał się z wieloma przeszkodami. Mężczyzna początkowo szukał ratunku w zupełnie innej placówce, jednak tamtejszy personel nie potrafił udzielić mu adekwatnego wsparcia.

− Trafiłem najpierw do jednego szpitala, gdzie nie do końca wiedzieli, co ze mną zrobić. Źle mnie zdiagnozowano, leczenie było niewystarczające − tłumaczy.

Aktor do dziś wspomina traumatyczne okoliczności tamtego pobytu.

− Leżałem w sali, gdzie ludzie umierali obok mnie. To zostaje w głowie. To jest coś, czego się nie zapomina − dodaje.

Właściwą terapię wdrożono dopiero po przeniesieniu pacjenta do obecnego ośrodka. Lekarze błyskawicznie rozpoznali tam obecność płynu opłucnowego oraz gigantyczny, zagrażający życiu stan zapalny organizmu.

− Okazało się, że mam wodę w opłucnej. W sumie ściągnęli mi ponad pięć litrów płynu. Do tego bardzo wysoki stan zapalny − CRP na poziomie 160, gdzie norma to kilka jednostek − mówi reporterowi.

Michał Zbroja zarabiał na życie jako taksówkarz w Warszawie

Przed hospitalizacją głównym źródłem utrzymania chorego były regularne kursy na stołecznych ulicach.

− W naszym zawodzie nie ma etatu − jak pracujesz, to zarabiasz, jak nie pracujesz, to nie ma nic. Ja jeżdżę taksówką, żona też pracuje, więc jak mnie wyłączyło na miesiąc, to od razu zrobiło się ciężko − tłumaczy.

Mimo obecnych trudności pacjent uważa wybór profesji kierowcy za strzał w dziesiątkę.

− Każdy dzień jest inny, każdy pasażer inny. Rozmowy, historie, ludzie − wylicza.

Jego wcześniejsza ścieżka kariery opierała się jednak na zupełnie innych fundamentach. Początkowa praca w charakterze bramkarza w popularnych warszawskich dyskotekach pozwoliła mu nawiązać kontakty w branży filmowej. Zaowocowało to gościnnymi występami w głośnych tytułach, takich jak „Botoks”, „Pitbull”, „W lesie dziś nie zaśnie nikt” oraz „Wielka Warszawska”.

Zbiórka na leczenie Michała "Erniego" Zbroi bije rekordy popularności

Z powodu trudnej sytuacji finansowej najbliżsi znajomi aktora postanowili założyć internetową zrzutkę pieniężną. Sam zainteresowany początkowo opierał się przed upublicznianiem swoich problemów.

− Całą zbiórkę zorganizował mój przyjaciel. Ja sam nie chciałem się z tym wychylać. Wiesz, jak jest. Nie każdy lubi się tak odsłaniać − mówi.

Akcja charytatywna błyskawicznie przyniosła efekty, a licznik wpłat wskazał ponad 18 tysięcy złotych z zaplanowanych 50 tysięcy. W zbiórkę zaangażowało się już ćwierć tysiąca internautów, co dla chorego stanowi ogromny zastrzyk motywacji do dalszej walki.

− Zawsze starałem się być w porządku wobec ludzi. Nawet drobne rzeczy, podwiezienie kogoś zimą za darmo, pomoc, rozmowa. I widzę, że to wraca. Teraz, kiedy ja potrzebowałem pomocy, ludzie się odezwali − tłumaczy.

Żona i syn wspierają aktora w powrocie do sprawności

Filarami, na których opiera się psychika walczącego o zdrowie mężczyzny, są jego ukochana żona Dorota oraz syn.

− Żona jest przy mnie codziennie, syn też mnie odwiedzał, choć nie chcemy, żeby za dużo widział. To oni są największym wsparciem − mówi.

Zakończenie hospitalizacji będzie dopiero początkiem kolejnego etapu leczenia. Pacjenta czeka wielomiesięczna rehabilitacja oraz stopniowe przygotowywanie organizmu do dawnych obciążeń fizycznych.

− Nie mogę rzucić się od razu do pracy, bo szybko bym tu wrócił − tłumaczy.

Priorytety gwiazdora polskiego kina zmieniły się diametralnie na przestrzeni ostatnich tygodni.