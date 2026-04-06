Al. Jerozolimskie do rozbudowy. Jakie nowości czekają kierowców?

Al. Jerozolimskie do rozbudowy - nowe informacje ws. inwestycji

Jak wynika z komunikatu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, najtańszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie rozbudowy Al. Jerozolimskich złożyła spółka Vogel Bahn (niecałe 2,2 mln zł), a najdroższą - Infra - Centrum Doradztwa (blisko 4,3 mln zł). Teraz urzędnicy zajmą się analizą propozycji, która umożliwi wybór ostatecznego wykonawcy.

Wskazana firma dostanie na realizację zadania 16 miesięcy od momentu podpisania umowy. Jej prace skupią się na opracowaniu projektu budowlanego i projektów wykonawczych, a także pozyskaniu potrzebnych decyzji administracyjnych. Gdy ten proces zostanie zakończony, będą mogły rozpocząć się właściwe roboty budowlane.

Jak zmieni się fragment Al. Jerozolimskich szykowany do rozbudowy?

Jakich zmian w Al. Jerozolimskich mogą się spodziewać kierowcy? Zgodnie z zapowiedzią urzędników, w ramach inwestycji układ drogowy zostanie kompleksowo zmodernizowany. W planach jest m.in. budowa drugiej jezdni trasy na odcinku od ul. Niemcewicza do Pl. Zawiszy. Powstaną też chodniki i drogi dla rowerów, wykonawca zajmie się przebudową oświetlenia, kanalizacją deszczową czy nowymi, zielonymi nasadzeniami w pasie drogowym. Docelowo efekt prac ma zwiększyć bezpieczeństwo i przełożyć się na podwyższenie komfortu osób korzystających z drogi.

- Zakres inwestycji obejmuje również budowę łącznika Al. Jerozolimskich z ul. Grójecką, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Pl. Zawiszy. Nowe zagospodarowanie pasa drogowego w czytelny sposób podzieli przestrzeń na strefy dla kierowców, rowerzystów i pieszych, tworząc bezpieczniejszą, bardziej funkcjonalną i estetyczną przestrzeń miejską - podkreślili przedstawiciele Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, dodając, że roboty zostaną odpowiednio skoordynowane z nadchodzącą rozbudową Grójeckiej między Pl. Zawiszy i Pl. Narutowicza.

Nowy most powstanie w Warszawie - zobacz zdjęcia:

37

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich jeździ jako motorniczy