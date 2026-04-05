Wielka zmiana pogody, IMGW ostrzega. Burze, śnieg i wichury nad Polską

W Wielkanoc w północno-wschodniej Polsce możliwe przelotne opady deszczu, krupy śnieżnej oraz słabe burze, które utrzymają się również w Lany Poniedziałek.

W najbliższych dniach spodziewany jest silny i porywisty wiatr, osiągający prędkość do 85 km/h, a w górach nawet do 100 km/h.

Temperatury w niedzielę wyniosą od 12-15 st. C na Wybrzeżu, do 21 st. C na południu kraju; w poniedziałek od 7 st. C na północnym wschodzie do 12 st. C na południu i zachodzie.

W Tatrach w Lany Poniedziałek możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, z porywami wiatru do 95-100 km/h.

Wielkanocny weekend, zwłaszcza w północno-wschodniej części Polski, przyniesie ze sobą przelotne opady deszczu, krupy śnieżnej, a także słabe burze, które utrzymają się również w lany poniedziałek. Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, podkreślił, że w najbliższych dniach należy spodziewać się silnego i porywistego wiatru, którego prędkość może osiągnąć do 85 km/h, a w rejonach górskich nawet do 100 km/h. To oznacza, że mieszkańcy tych obszarów powinni przygotować się na trudne warunki.

W niedzielę, czyli w Wielką Niedzielę, większość kraju znajdzie się pod dużym zachmurzeniem. Wyjątek stanowić będzie południe oraz południowy wschód, gdzie przeważać będzie bardziej pogodna aura. Niestety, w wielu miejscach prognozowane są przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej, a także niewielkie burze. Na Warmii i Mazurach, Mazowszu oraz Ziemi Łódzkiej suma opadów może wynieść do 10 mm.

Temperatury maksymalne będą zróżnicowane. Na Suwalszczyźnie termometry wskażą około 14 stopni Celsjusza, w centrum kraju około 18 stopni Celsjusza, natomiast na południu Polski możemy spodziewać się nawet 21 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu, gdzie temperatura wyniesie od 12 do 15 stopni Celsjusza. Wiatr, jak już wspomniano, będzie silny i porywisty, osiągając do 75 km/h nad samym morzem, co może powodować utrudnienia komunikacyjne i lokalne zagrożenia.

Lany Poniedziałek 2026: Niespodzianki pogodowe

Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu głównie na północnym wschodzie. Temperatura w nocy spadnie do 2 stopni Celsjusza na północy, około 5 stopni Celsjusza w centrum, a na południowym wschodzie wyniesie do 10 stopni Celsjusza. Wiatr nadal będzie silny, w porywach do 60 km/h, na północy do 75 km/h, a nad samym morzem może osiągnąć nawet 80 km/h.

Lany poniedziałek przyniesie ze sobą duże zachmurzenie, z niewielkimi rozpogodzeniami na Pomorzu oraz zachodnich krańcach Polski. Synoptycy IMGW przewidują przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej, a także słabe burze. Na północnym wschodzie możliwe są również opady deszczu ze śniegiem. Temperatury w poniedziałek będą niższe niż w niedzielę: od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i nad morzem, około 10 stopni Celsjusza w centrum, do 12 stopni Celsjusza na południu i zachodzie. Wiatr nadal będzie porywisty, osiągając do 85 km/h na Wybrzeżu. Szczególną ostrożność należy zachować w wysokich partiach Tatr, gdzie porywy wiatru mogą dojść do 95 km/h, a tamtejsze warunki sprzyjać będą zawieje i zamieciom śnieżnym.

W nocy z poniedziałku na wtorek w wysokich partiach Tatr prognozowane są opady śniegu, natomiast na Podhalu deszczu ze śniegiem. W górach porywy wiatru mogą osiągnąć 100 km/h. Zachmurzenie będzie duże, z licznymi rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju. Na północnym wschodzie utrzymają się opady deszczu, krupy śnieżnej i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 1 do 4 stopni Celsjusza, a w górach od -3 do 0 stopni Celsjusza. Wiatr w górach będzie wiał z prędkością do 90 km/h, na pozostałym obszarze kraju będzie umiarkowany i porywisty, z maksymalną prędkością do 65 km/h, a nad morzem do 85 km/h.

