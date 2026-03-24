Atak maczetą w Siedlcach: Dwóch mężczyzn aresztowanych

Szybkie zatrzymania i zarzuty

13 marca 2026 roku dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach otrzymał zgłoszenie o pobiciu Piotra K. Mężczyzna został zaatakowany maczetą, a zadane mu ciosy spowodowały obrażenia, które narażały go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Natychmiast podjęto intensywne działania procesowe i pozaprocesowe, mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz sprawców.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie 20-letniego Dawida E. oraz 19-letniego Alana W., którzy byli znani pokrzywdzonemu. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Siedlcach przedstawił Alanowi W. zarzut pobicia Piotra K. z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci maczety, co narażało pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyn ten kwalifikowany jest z art. 159 Kodeksu Karnego. Dawidowi E. postawiono zarzut pobicia Piotra K., czyli czynu z art. 158 § 1 Kodeksu Karnego. Obaj podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Tymczasowe aresztowanie 20- i 19-latka

Wobec powagi zarzutów i zebranego materiału dowodowego, Sąd Rejonowy w Siedlcach, na wniosek prokuratora, postanowił o tymczasowym aresztowaniu Dawida E. i Alana W. na okres trzech miesięcy.

Zgodnie z polskim prawem, przestępstwo pobicia zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Jednakże, w przypadku, gdy sprawca pobicia używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, kara może wynieść do 8 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane, a prokuratura zbiera dalsze dowody w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

