Atak młotkiem w tramwaju. Ofiara pobicia w szpitalu, dwie osoby zatrzymane

W Niedzielę Wielkanocną doszło do brutalnego ataku w warszawskim tramwaju.

Mężczyzna zaatakował 61-latka młotkiem, raniąc go w głowę, rękę i kolano.

Policja zatrzymała dwie osoby, obie pod wpływem alkoholu.

Atak młotkiem w centrum Warszawy

Do zdarzenia doszło jeszcze w tramwaju, ale interwencja służb została podjęta już na przystanku w Śródmieściu. Poszkodowany 61-latek doznał obrażeń ręki, głowy i kolana po brutalnym ataku młotkiem. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego zdecydował o konieczności przewiezienia go do szpitala.

Dwie osoby zatrzymane

Na miejscu policjanci zatrzymali dwie osoby: 29-letniego mężczyznę wskazywanego jako sprawca oraz 25-letnią kobietę. Oboje byli pod znacznym wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u mężczyzny blisko 2 promile alkoholu, a u kobiety 2,2 promila, podaje Miejski Reporter.

Funkcjonariusze wyjaśniają dokładny przebieg zdarzenia i ustalają, co doprowadziło do tej brutalnej awantury oraz jaką rolę odegrały poszczególne osoby. Śledztwo jest w toku.

