Wielkanocna awantura na ogródkach działkowych. Doszło do ataku nożem

Na ogródkach działkowych w Warszawie doszło do bójki z użyciem noża.

41-latek został ugodzony w udo i został przetransportowany do szpitala.

Sprawca uciekł, policja prowadzi poszukiwania. Na miejscu pracował pies tropiący.

Warszawa. Atak nożem w trakcie kłótni. 41-latek trafił do szpitala

W niedzielę po godzinie 17 przy ulicy Piaskarzy 7 doszło do kłótni między dwoma mężczyznami. Słowa przerodziły się w szarpaninę, a w jej trakcie jeden z uczestników wyjął nóż i zranił drugiego w udo. Poszkodowany 41-latek został ranny i wymagał natychmiastowej pomocy medycznej.

- Mężczyzna został przetransportowany do szpitala - przekazał Esce asp. Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem policji.

Policjanci szukają podejrzanego

Rozpoczęły się szeroko zakrojone poszukiwania sprawcy. Chociaż poszkodowany nie chciał współpracować z organami ścigania i nie złożył oficjalnego zawiadomienia, policjanci dokładnie zabezpieczyli teren i przesłuchali świadków zdarzenia, w tym mieszkańców pobliskich „domków”, które znajdują się na obrzeżach nieużytków. Do działań włączono także psa tropiącego, który miał pomóc w ustaleniu kierunku ucieczki sprawcy, informuje Miejski Reporter.

Nie powstrzymało to jednak funkcjonariuszy przed dalszym działaniem. Atak z użyciem noża traktowany jest jako poważne przestępstwo, które ścigane jest z urzędu, dlatego policja ma obowiązek reagować bez względu na to, czy poszkodowany chce współpracować. Mundurowi zabezpieczyli dostępne ślady, zebrali materiał dowodowy, rozmawiali ze świadkami i dokładnie przeszukali okolicę, szukając tropów mogących doprowadzić do sprawcy.

Źródło: Miejski Reporter, Eska

