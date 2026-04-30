Atak na wójt Starej Kornicy. Podejrzany usłyszał zarzuty

Wstrząsający atak w urzędzie w Starej Kornicy

W środowe popołudnie w urzędzie gminy 42-latek zaatakował nożem pełniącą funkcję wójta Beatę Jerzman. Ranną przetransportowano do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna został zatrzymany.

W czwartek nowe światło na sprawę rzucił Adrian Wysokiński, zastępca prokuratora rejonowego w Siedlcach, który potwierdził przesłuchanie ofiary. - Pokrzywdzona zna podejrzanego z racji tego, że był wcześniej klientem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zdarzenie, które miało miejsce, poprzedzone było krótką rozmową. Podejrzewany poprosił wójtową, która szła na spotkanie sołtysów organizowane w urzędzie gminy. Po krótkiej rozmowie zaatakował ją, zaczął zadawać ciosy - powiedział.

Mężczyzna usłyszał zarzuty

Prokurator uzupełnił, że w odciągnięciu agresora pomogli świadkowie, po czym kobiecie natychmiast udzielono pomocy. - Pokrzywdzona nie potrafiła określić, jaki był motyw postępowania napastnika. Na chwilę obecną czekamy na opinię o obrażeniach i kategorii prawnej obrażeń, jakie odniosła pokrzywdzona, co jest istotne dla treści zarzutu stawianego podejrzanemu - zaznaczył. Przedstawiciel prokuratury ujawnił też, że mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu, ale pobrano mu krew do badań na ewentualną zawartość środków odurzających.

Później Wysokiński ponownie spotkał się z dziennikarzami, aby przekazać, że zatrzymany usłyszał już zarzuty. - Formalnie przyznał się do zarzuconych czynów, natomiast składając wyjaśnienia, zaprzecza sobie, po czym za chwilę znowu przechodzi do tego, że chciał to zrobić, a za chwilę mówi, że nie chciał tego zrobić, więc te wyjaśnienia są trochę chaotyczne. Nie są pozbawione całkowicie waloru wiarygodności, bo częściowo korespondują z ustalonym w sprawie stanem faktycznym. [...] Taki jest wniosek z tego, że ten podejrzany najprawdopodobniej będzie jeszcze musiał być przebadany przez biegłego psychiatrę - powiedział.

- Zarzucono podejrzanemu usiłowanie zabójstwa wójta gminy Stara Kornica Beaty Jerzman i zarzut połączony jest z czynną napaścią, ponieważ wójt jako funkcjonariusz publiczny znajduje się pod ochroną prawa karnego. Dodatkowo jest jeszcze spowodowanie średnio ciężkich obrażeń ciała - wyliczył. Jak dodał, prokuratura zamierza skierować wniosek o trzymiesięczny areszt dla mężczyzny.

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru