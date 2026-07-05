Autobus wjechał do przejścia podziemnego. Są ranni, potężna akcja służb przy Dworcu Zachodnim

Dramat na Rondzie Zesłańców Syberyjskich w Warszawie. Trzy osoby poszkodowane

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce tuż po godzinie 18:20. Z informacji przekazanych przez stołeczną policję wynika, że autobus miejskiego przewoźnika uszkodził około siedmiu aut, a następnie sforsowała barierki. Pojazd zjechał po stopniach, wprost do wejścia do przejścia podziemnego. Cała sytuacja zakończyła się uderzeniem dachu o strop tunelu, gdzie pojazd ostatecznie się zablokował.

- W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy osoby: dwie osoby dorosłe i jedna nieletnia - przekazał asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że kierowca autobusu był trzeźwy, również wynik narkotestu był negatywny.

Z relacji podawanych przez TVN24 dowiadujemy się, że szczęśliwie pojazd utkwił na schodach. Gdyby zsunął się dalej na dół, mogłoby dojść do zdarzenia o znacznie tragiczniejszych skutkach.

Wypadek autobusu w Warszawie. Poszkodowani i akcja ratunkowa

Początkowe raporty policji wskazywały na trzy poszkodowane osoby, ale później strażacy podnieśli tę liczbę do siedmiu rannych. Na miejscu pojawiły się liczne załogi pogotowia ratunkowego oraz specjalny oddział medyczny straży pożarnej, który miał w gotowości sprzęt do szybkiego utworzenia punktu medycznego w formie szpitala polowego.

Z uwagi na akcję, cała ulica Bitwy Warszawskiej została odcięta od ruchu, co spowodowało ogromne utrudnienia w okolicach Dworca Zachodniego.

Przyczyny wypadku na Dworcu Zachodnim. Co mówi policja?

Funkcjonariusze policji w wypowiedzi dla TVN24 zaznaczyli, że dodatkowym utrudnieniem dla ratowników był fakt posiadania przez autobus instalacji gazowej. Na obecnym etapie służby nie są w stanie jednoznacznie określić, dlaczego prowadzący stracił kontrolę nad pojazdem. Trwa ustalanie, czy przyczyną zdarzenia była wada maszyny, pomyłka siedzącego za kierownicą, czy też inne okoliczności.

Ogromne korki przy Dworcu Zachodnim

Okolice Ronda Zesłańców Syberyjskich słyną z bardzo dużego natężenia ruchu w stolicy. To zdarzenie spowodowało całkowity paraliż w stronę dzielnic Wola i Ochota. Wielu kierujących utknęło w ogromnych zatorach, a ruchem na skrzyżowaniu musieli zająć się funkcjonariusze drogówki.

Z informacji zamieszczonych na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego wynika, że z powodu wypadku występują utrudnienia w kursowaniu linii 127, 136, 154, 158, 159, 167, 172, 178, 184, 186, 191, 208, 523, i 717.

Następujące linie zostały skierowane na trasy objazdowe.

136, 184,186 w obydwu kierunkach: … – Al. Prymasa Tysiąclecia/Kasprzaka – Kasprzaka – Prosta – Żelazna – Al. Jerozolimskie – Grójecka – Banacha – …127 w obydwu kierunkach: Globusowa – Chrobrego – Kleszczowa – Łopuszańska – Al. Krakowska – Grójecka – Al. Jerozolimskie – …154 w obydwu kierunkach: … – Grójecka – Pl. Narutowicza 15158 w obydwu kierunkach: … – Al. Jerozolimskie – Grójecka – …159: skrócona do Pl. Narutowicza 15167 obydwu kierunkach: … – Wawelska – Grójecka – Żelazna – Prosta – Kasprzaka – …172 skierowano: … – Banacha – Grójecka – Dickensa – Szczęśliwice717 w obydwu kierunkach: … – Al. Jerozolimskie – Łopuszańska – Al. Krakowska – P+R Al. Krakowska182 skrócona: do Pomnika Lotnika187, 517 w obydwu kierunkach: Łopuszańska – Al. Krakowska – Grójecka – …523 w obydwu kierunkach: Kasprzaka – Kasprzaka – Prosta – Żelazna – Al. Jerozolimskie – Grójecka – Banacha – …

Wypadek w Warszawie. Służby badają sprawę

Trwa policyjne dochodzenie, które ma na celu rzucić więcej światła na te wydarzenia. Obecnie brakuje oficjalnego stanowiska na temat dokładnych powodów zjechania autobusu z drogi. Śledczy traktują sprawę priorytetowo i chcą jak najszybciej odtworzyć przebieg całego incydentu, tym bardziej że przed wjazdem do przejścia podziemnego uszkodzona została znaczna liczba innych aut.

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