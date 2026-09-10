Awantura w Grodzisku Mazowieckim. 24-latek nękał 13-latkę i zaatakował mundurowych

24-letni Ukrainiec nękał 13-latkę w Grodzisku Mazowieckim

Niepokojące sceny rozegrały się w niedzielę 6 września na terenie Parku im. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim. Właśnie wtedy mieszkańcy hucznie celebrowali obchody Święta Miasta. Organizatorzy zapewnili od godzin południowych liczne rozrywki dla najmłodszych, natomiast na wieczór zaplanowano występy muzyczne znanej wokalistki Roxie oraz popularnej grupy LemON.

Około godziny 18 na terenie rekreacyjnym przebywała 13-letnia obywatelka Ukrainy. Młoda dziewczyna relaksowała się w towarzystwie swoich rówieśników. W pewnej chwili do odpoczywającej młodzieży zbliżył się kompletnie obcy im dorosły mężczyzna i zaczął ich prowokować.

Intruz skupił swoją uwagę przede wszystkim na 13-letniej dziewczynce. Z relacji wynika, że napastnik chwytał nastolatkę za ręce i nogi. Mimo jasnych komunikatów i próśb o spokój ze strony poszkodowanej agresywny 24-latek całkowicie ignorował jej sprzeciw.

Przebywający z dziewczynką znajomi szybko dostrzegli patrolujących okolicę funkcjonariuszy i natychmiast poprosili ich o wsparcie. Stróże prawa bez wahania skierowali się we wskazane przez młodzież miejsce.

„Podczas kontroli obywatel Ukrainy nie wykonywał poleceń policjantów, krzyczał i obrażał funkcjonariuszy” – zrelacjonowała sprawę asp. sztab. Katarzyna Zych reprezentująca grodziską komendę.

Agresywny obywatel Ukrainy zatrzymany

Kłopotliwy 24-latek natychmiast trafił w ręce mundurowych i został przetransportowany do lokalnego komisariatu. W budynku jednostki jego zachowanie uległo znacznemu pogorszeniu. Zgodnie z policyjnymi raportami zatrzymany kontynuował słowne ataki, a chwilę później zaczął pluć na stróżów prawa i kopać ich.

Oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyła matka pokrzywdzonej nastolatki oraz sami interweniujący mundurowi. Krewki obywatel Ukrainy odpowie przed sądem za naruszenie nietykalności cielesnej 13-latki oraz dwóch policjantów, a także za ich znieważenie.

Policja w Grodzisku Mazowieckim wnioskuje o deportację cudzoziemca

Szybko wyszło na jaw, że opisywany incydent nie stanowi pierwszego starcia 24-latka z wymiarem sprawiedliwości. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znajdował się w centrum zainteresowania służb, będąc podejrzewanym o popełnienie rozmaitych wykroczeń i poważniejszych przestępstw.

Po ostatnich wybrykach funkcjonariusze z grodziskiej komendy zdecydowali się na radykalne kroki i skierowali specjalny wniosek do Komendanta Placówki Straży Granicznej w Warszawie. Śledczy domagają się wydania oficjalnego nakazu opuszczenia terytorium Polski przez obcokrajowca.

Kłopotliwy 24-latek został oddany do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy aktualnie prowadzą niezbędne procedury zmierzające do przymusowej deportacji mężczyzny.

Całe zdarzenie nie zakończyło się tragicznymi konsekwencjami wyłącznie dzięki przytomnej reakcji rówieśników i błyskawicznemu działaniu policyjnego patrolu. Nie ulega jednak wątpliwości, że bezbronna 13-latka doświadczyła ogromnego stresu i znalazła się w niezwykle przerażającej sytuacji.