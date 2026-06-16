Warszawskie kąpieliska wracają. Moczydło i Inflancka rozpoczynają sezon

W czwartek rozpoczyna się sezon na letnich pływalniach Moczydło i Inflancka.

Na gości czekają baseny, atrakcje wodne, boiska sportowe oraz strefy wypoczynku.

W razie deszczu, burz lub innych niekorzystnych warunków pogodowych obiekty mogą zostać czasowo zamknięte.

Moczydło zaprasza na wodne atrakcje

Jedno z największych warszawskich kąpielisk plenerowych ponownie otwiera swoje podwoje. Na odwiedzających czekają baseny rekreacyjne, brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie oraz rozległe tereny zielone przeznaczone do relaksu. Nie zabraknie także propozycji dla osób preferujących aktywny wypoczynek. Do dyspozycji będą boiska do siatkówki plażowej i piłki nożnej plażowej oraz wielofunkcyjna przestrzeń sportowa. Codziennie organizowane mają być również zajęcia aqua zumby.

Na terenie ośrodka znajduje się także pełnowymiarowy basen sportowy z 50-metrowymi torami, a po wysiłku będzie można skorzystać ze strefy gastronomicznej z food truckami. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W sezonie wakacyjnym Moczydło będzie czynne każdego dnia od godz. 9 do 19.

Inflancka kusi podgrzewaną wodą

Alternatywą dla mieszkańców centrum miasta pozostaje letnia pływalnia przy ul. Inflanckiej. Na miejscu przygotowano basen rekreacyjny, wydzieloną strefę dla najmłodszych, leżaki oraz zaplecze sanitarne i szatniowe. Największym atutem obiektu jest system podgrzewania wody, który pozwala komfortowo korzystać z kąpieli nawet podczas chłodniejszych dni. Na gości czekają również boisko do siatkówki plażowej, punkty gastronomiczne oraz taras wypoczynkowy.

W czerwcu i lipcu pływalnia będzie działała codziennie w godz. 10–20. W sierpniu obiekt będzie zamykany godzinę wcześniej, o 19.

Pogoda może zmienić plany

Choć sezon startuje pełną parą, zarządca przypomina, że funkcjonowanie obu obiektów uzależnione jest od warunków atmosferycznych. W przypadku intensywnych opadów, burz lub innych zagrożeń pływalnie mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania. Aktualne komunikaty dotyczące pracy kąpielisk będą publikowane na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Aktywnej Warszawy. Dzięki temu mieszkańcy przed wyjściem z domu będą mogli sprawdzić, czy baseny są dostępne dla odwiedzających.

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