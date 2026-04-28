Cała Polska w "żółtych" alertach. IMGW ostrzega

Ostrzeżenia IMGW dla całego kraju (28/29.04.2026)

W nocy z 28 na 29 kwietnia we wszystkich województwach obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed przymrozkami. Alerty pozostaną w mocy od godz. 22:00 aż do godz. 7:00.

- Noc z wtorku na środę będzie bardzo mroźna. W całym kraju spodziewamy się przymrozków i spadku temperatury minimalnej od -1 do -4°C. Przy gruncie temperatura spadnie nawet do -8°C - powiedział w rozmowie z PAP synoptyk Instytutu Przemysław Makarewicz.

Zgodnie z prognozą IMGW, nocą zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Powieje słaby wiatr, jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na Warmii i Mazurach okresami umiarkowany i porywisty. Lokalnie na wschodzie i północnym wschodzie kraju wystąpić mogą przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu.

Pogoda w środę - jak wygląda prognoza IMGW? (29.04.2026)

Jakiej pogody po chłodnej nocy można się będzie spodziewać w środę, 29 kwietnia? "Temperatura maksymalna od około 7°C na północnym wschodzie, miejscami na terenach podgórskich i w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 10°C; 12°C na przeważającym obszarze kraju, do 14°C; 15°C na krańcach zachodnich" - czytamy w prognozie IMGW. Zachmurzenie ponownie małe i umiarkowane, okresami wzrastające od dużego. Na północy i wschodzie może spaść deszcz lub deszcz ze śniegiem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Nocą znów zrobi się naprawdę chłodno - Instytut prognozuje przymrozki. Można się więc spodziewać kolejnych ostrzeżeń.

