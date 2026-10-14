Ciało 30-letniej kobiety w Wiśle w Płocku. Zauważył je przechodzień

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-14 18:02

W Płocku, w Wiśle, przechodzień dokonał wstrząsającego odkrycia, zauważając dryfujące zwłoki. Jak ustalono, to ciało około 30-letniej kobiety. Na miejscu zdarzenia pracują służby pod nadzorem prokuratury, które wyjaśniają dokładne okoliczności tej tragedii.

Zwłoki kobiety pływały w Wiśle w Płocku

W środę, 14 października około 15 służby otrzymały zgłoszenie o ciele kobiety dryfującym w wodach Wisły w Płocku. Ciało zauważył przechodzień - poinformowało lokalne medium Panorama Płock.

Według wstępnych informacji zwłoki należą do około 30-letniej kobiety.

- Po godz. 15 przyjęliśmy zgłoszenie dotyczące ciała pływającego w Wiśle na wysokości ulicy Rybaki. W wyniku działań służb z Wisły wyłowiono ciało około 30-letniej kobiety. Przybyły na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon. Na miejscu służby zabezpieczają teren zdarzenia oraz ustalają jego okoliczności - przekazał Panoramie Płock st. asp. Krzysztof Kruk z KMP Płock.

Na miejscu trwają czynności służb, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

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