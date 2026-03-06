Ciężarówka wjechała w tramwaj i pieszy potrącony na torowisku. Są ranni

Wypadek na Żeraniu. Ciężarówka uderzyła w tramwaj linii 1

Pierwszy wypadek miał miejsce w rejonie przystanku Inowłodzka. Tam auto ciężarowe uderzyło w skład linii 1, który zmierzał w stronę pętli Żerań.

Szczegóły przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz. Okazało się, że skręcający kierowca ciężarówki zajechał drogę nadjeżdżającemu składowi, co doprowadziło do groźnej kolizji.

Obraziła się na motorniczego i zablokowała ruch tramwajów

„Skręcająca ciężarówka wymusiła pierwszeństwo na tramwaju jadącym w kierunku pętli Żerań. Bok składu jest uszkodzony. Trzy osoby zostały ranne - dwie zostały przebadane na miejscu, a motorniczy trafił na badania do szpitala.”

26

Auto uderzyło bezpośrednio w boczną część wagonu. Maszyna przeszorowała po boku tramwaju, niszcząc powłokę i wybijając okna. Szkło poraniło pasażerów.

Badania potwierdziły, że obaj kierujący nie byli pod wpływem alkoholu. Teren zabezpieczały załogi pogotowia, policja i ekipy Tramwajów Warszawskich. Skutkiem kolizji było skrócenie tras składów 1 oraz 4, które kierowano do pętli Annopol.

Na Mokotowie tramwaj potrącił pieszego

Drugi dramat rozegrał się po godzinie 16 na skrzyżowaniu Dolnej z Sobieskiego. Skład numer 19 jadący do Wilanowa przejechał 36-latka. Ze wstępnych raportów wynika, że poszkodowany mężczyzna wszedł na tory przy czerwonym świetle sygnalizatora.

Miejski Reporter poinformował, że siła uderzenia wepchnęła pieszego między wagon a betonowe elementy infrastruktury. Mężczyzna był wleczony przez 20 metrów i ostatecznie utknął w pułapce pod pojazdem.

Do akcji ratunkowej błyskawicznie skierowano strażaków, policję oraz karetki. Ratownicy musieli wyciągnąć uwięzionego, pozbawionego świadomości człowieka. Ranny 36-latek trafił do szpitala w stanie krytycznym, przekazał portal.