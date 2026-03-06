Ciężarówka wjechała w tramwaj i pieszy potrącony na torowisku. Są ranni

Spis treści
Wypadek na Żeraniu. Ciężarówka uderzyła w tramwaj linii 1
Pierwszy wypadek miał miejsce w rejonie przystanku Inowłodzka. Tam auto ciężarowe uderzyło w skład linii 1, który zmierzał w stronę pętli Żerań.
Szczegóły przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz. Okazało się, że skręcający kierowca ciężarówki zajechał drogę nadjeżdżającemu składowi, co doprowadziło do groźnej kolizji.
„Skręcająca ciężarówka wymusiła pierwszeństwo na tramwaju jadącym w kierunku pętli Żerań. Bok składu jest uszkodzony. Trzy osoby zostały ranne - dwie zostały przebadane na miejscu, a motorniczy trafił na badania do szpitala.”
Auto uderzyło bezpośrednio w boczną część wagonu. Maszyna przeszorowała po boku tramwaju, niszcząc powłokę i wybijając okna. Szkło poraniło pasażerów.
Badania potwierdziły, że obaj kierujący nie byli pod wpływem alkoholu. Teren zabezpieczały załogi pogotowia, policja i ekipy Tramwajów Warszawskich. Skutkiem kolizji było skrócenie tras składów 1 oraz 4, które kierowano do pętli Annopol.
Na Mokotowie tramwaj potrącił pieszego
Drugi dramat rozegrał się po godzinie 16 na skrzyżowaniu Dolnej z Sobieskiego. Skład numer 19 jadący do Wilanowa przejechał 36-latka. Ze wstępnych raportów wynika, że poszkodowany mężczyzna wszedł na tory przy czerwonym świetle sygnalizatora.
Miejski Reporter poinformował, że siła uderzenia wepchnęła pieszego między wagon a betonowe elementy infrastruktury. Mężczyzna był wleczony przez 20 metrów i ostatecznie utknął w pułapce pod pojazdem.
Do akcji ratunkowej błyskawicznie skierowano strażaków, policję oraz karetki. Ratownicy musieli wyciągnąć uwięzionego, pozbawionego świadomości człowieka. Ranny 36-latek trafił do szpitala w stanie krytycznym, przekazał portal.
