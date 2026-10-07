Dawid K. z zarzutami oszustwa na blisko 600 tys. zł! Wystawiał faktury, kiedy był za granicą

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Fałszywe faktury. Dawid K. miał oszukać na ponad pół miliona złotych
Podczas środowego briefingu prok. Piotr Antoni Skiba zdradził metody, jakimi posługiwał się Dawid K. do rzekomego wyprowadzania ogromnych kwot z kasy placówki.
– Wydane zostało postanowienie o przedstawieniu zarzutów, które wczoraj przedstawione je Dawidowi K. Jeden z nich dotyczy popełnienia oszustwa w mieniu znacznej wielkości w kwocie 583 500 złotych poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur – przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba.
Do przestępstwa miało dochodzić przez okres kilkunastu miesięcy, podczas których mężczyzna rzekomo przygotował kilkadziesiąt podrobionych dokumentów finansowych. Za samo to przewinienie medyk może spędzić w więzieniu nawet dziesięć lat.
Organy ścigania zgromadziły niezwykle bogaty materiał. Przez cztery miesiące śledztwa, prowadzonego we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, sprawdzono akta z rozmaitych lecznic, dokumenty z rad dzielnicy Ursus i zebrano materiały wideo z udziałem lekarza. Kluczowe dla śledztwa okazały się jednak ślady cyfrowe:
- zapisy wejść doktora do systemów szpitalnych oraz na parkingi;
- informacje dostarczone przez firmy telekomunikacyjne;
- dane udostępnione przez przewoźników lotniczych.
– Informacje, które wynikają z analizy CBA wykazują, że w wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał na terenie Szpitala Południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego – wyjaśnił rzecznik prokuratury.
Dawid K. na wolności. Wpłacił ogromną kaucję
Wczorajsze przesłuchiwanie zajęło śledczym sporo czasu. Przy czynnościach, pomijając samego zatrzymanego, uczestniczyło troje prawników – dwoje reprezentujących doktora i jeden w imieniu pokrzywdzonej instytucji. Prokuratura poinformowała, że medyk zaprzeczył zarzutom. Przekazał jednak bardzo wyczerpujące oświadczenie, zaznaczając, że odniesie się do sytuacji po zapoznaniu się z pełnym materiałem dowodowym z CBA i aktami sprawy.
Zastosowano wobec niego wolnościowe środki, takie jak:
- nadzór ze strony policji;
- wpłatę kwoty 200 tysięcy złotych;
- zakaz wyjazdu poza granice państwa z jednoczesnym zatrzymaniem dokumentu paszportowego.
Pieniądze wpłacono w zasadzie z miejsca. Śledczy sygnalizują, że mężczyzna może spodziewać się kolejnych wezwań do złożenia zeznań zarówno w tym, jak i w pobocznych dochodzeniach.
Celebryci i politycy w szpitalu. Mieli mieć "krótszą ścieżkę"
Sprawa na tym się nie kończy. Prokuratura równocześnie analizuje inny, jeszcze potężniejszy wątek, przesłuchując już 168 osób. Sprawdzana jest m.in. postawa kierownictwa Szpitala Południowego i stołecznego Ratusza pod kątem ewentualnych braków w nadzorze. Dodatkowo badane są potencjalne uchybienia medyczne oraz kwestia legalności stażu i robienia specjalizacji podejrzanego.
Co z doniesieniami o specjalnym traktowaniu dla tzw. VIP-ów? Z zebranych dowodów wynika, że sam słynny „salonik” nie był w praktyce używany do obsługi sław, niemniej świadkowie z recepcji i szpitalnego oddziału ratunkowego przyznali, że istniał mechanizm faworyzujący konkretnych pacjentów. Mieli oni otrzymywać numer telefonu od doktora Dawida K. w ramach „specjalnego trybu”.
– Pojawiła się kwestia skróconej ścieżki udzielania porad medycznych osobom, które dzwoniły na rejestrację (...) powołując się na to, że telefon dostały od doktora Dawida K. W tym zakresie wytypowaliśmy kilkanaście osób – zarówno polityków, jak i ludzi show-biznesu. Osoby te będą przesłuchiwane w ciągu najbliższych tygodni przez prokuraturę oraz CBA – zapowiedział prokurator Skiba.
Sprawa dr Emila Jędrzejewskiego w prokuraturze. Co powiedział śledczym?
Śledczy skomentowali też medialny wywiad z dr Emilem Jędrzejewskim udzielony w Kanale Zero, który zapoczątkował głośną dyskusję o Szpitalu Południowym. Z relacji rzecznika wynika, że po przesłuchaniu Jędrzejewskiego i skonfrontowaniu jego wypowiedzi ze słowami 168 innych świadków, oficjalne stanowisko lekarza w prokuraturze było dużo mniej pewne niż przed obiektywami kamer.
– Są to zeznania świadka głównie ze słyszenia, a nie świadka naocznego. Stopień ich kategoryczności jest bardzo ograniczony – zaznaczył rzecznik prokuratury.
Sprawa się rozwija. Służby z prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego sugerują, że w najbliższym czasie mogą pojawić się kolejne zarzuty i zatrzymania w tej kwestii.