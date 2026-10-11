Dramat w warszawskim autobusie. Nożownik zaatakował dwóch mężczyzn, po czym uciekł

Krótko przed nadejściem północy w sobotę rozegrały się wstrząsające wydarzenia w warszawskim autobusie kursującym na linii 755 w obrębie Bielan. Z pozoru spokojny przejazd przeistoczył się w krwawy incydent. Nagle jeden z obecnych rzucił się z ostrzem na dwóch pasażerów, liczących odpowiednio 22 oraz 42 lata. Zaatakowani doznali ran, które wymusiły szybką interwencję ratowników medycznych.

Sprawca zaatakował bez wyraźnego powodu. Poszkodowani to przypadkowi mężczyźni

Jak wynika z zebranych przez nas informacji, obaj zaatakowani doznali zranień ciętych i natychmiast trafili pod opiekę medyków w szpitalu. Z aktualnych raportów wynika, że ich życiu nic już nie zagraża.

Według wstępnych raportów policyjnych agresor najprawdopodobniej obrał swoje ofiary w pełni losowo, gdyż nie łączyły go z nimi żadne powiązania. Motywy tego niezrozumiałego aktu agresji na bezbronnych ludzi wciąż pozostają zagadką.

Z nieoficjalnych źródeł wynika, że brutalny incydent miał miejsce niedaleko przystanku o nazwie Prozy, a o 23:23 odpowiednie służby otrzymały oficjalne zgłoszenie o zaistniałej sytuacji.

– W autobusie miejskim linii 755 doszło do zdarzenia z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża – przekazał mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.

Obława na uciekiniera. Śledczy typują sprawcę napadu

Sprawca zdołał się ulotnić tuż przed pojawieniem się pierwszych patroli. Policja bezzwłocznie uruchomiła procedury poszukiwawcze. Funkcjonariusze wskazali już potencjalną tożsamość domniemanego nożownika. Ustalono jedynie, że poszukiwana osoba przekroczyła już próg dorosłości.

Te niepokojące sceny zbiegają się w czasie z falą wstrząsających doniesień o atakach na terenie placówek oświatowych w całym kraju. Tylko w ostatnich kilkudziesięciu godzinach dramatyczne zdarzenia dotknęły między innymi uczniów szkół w Ostrołęce i okolic Wyszkowa, podczas gdy tego samego dnia w jednej z warszawskich szkół policealnych pewna kobieta raniła trzy inne osoby.

Czy ten najświeższy incydent z nożownikiem wpisuje się w ten przerażający trend? Z informacji uzyskanych od służb mundurowych wynika, że nic nie wskazuje na powiązanie napadu w pojeździe komunikacji miejskiej z niedawnymi wydarzeniami w szkołach. W tym konkretnym przypadku zarówno agresor, jak i jego ofiary to pełnoletni obywatele, a sam akt przemocy nie odbył się na terenie edukacyjnym. Wszystkie wątki sobotniego ataku są obecnie wnikliwie weryfikowane przez śledczych.