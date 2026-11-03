Drogowcy wybudują nową sygnalizację na niebezpiecznym skrzyżowaniu z ulicą Grochowską

Bezpieczniejszy skręt w ulicę Majdańską

Ulica Grochowska to jeden z kluczowych ciągów komunikacyjnych w tej części Warszawy, gdzie kierowcy często rozwijają wysokie prędkości. Obecnie manewr skrętu w lewo z północnej jezdni Grochowskiej w ulicę Majdańską wymaga od kierujących sporej ostrożności. Muszą oni ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z naprzeciwka oraz uważać na pieszych znajdujących się na przejściu.

Nowa infrastruktura ma wyeliminować to zagrożenie i usprawnić poruszanie się po skrzyżowaniu. Drogowcy zapowiadają wprowadzenie kluczowych zmian:

montaż nowej sygnalizacji świetlnej sterującej ruchem na skrzyżowaniu,

sterującej ruchem na skrzyżowaniu, wyznaczenie wydzielonego pasa do skrętu w lewo wraz z dedykowanym sygnalizatorem,

wraz z dedykowanym sygnalizatorem, narysowanie nowego oznakowania poziomego na nawierzchni jezdni.

Terminy i realizacja prac

Zarząd Dróg Miejskich przyjmował będzie oferty w ogłoszonym przetargu do 18 listopada. Po rozstrzygnięciu postępowania i wyłonieniu najkorzystniejszej oferty nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą.

Wybrana w przetargu firma otrzyma 60 dni na realizację prac od dnia zawarcia umowy. Dzięki temu nowa sygnalizacja oraz zmienione oznakowanie powinny pojawić się na skrzyżowaniu w niedługim czasie od rozpoczęcia robót.

Szersze plany przebudowy ulicy Grochowskiej

Inwestycja na skrzyżowaniu z ulicą Majdańską to kolejny krok w stronę uspokojenia ruchu na tej arterii. Wcześniej dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano już fotoradar na skrzyżowaniu z ulicą Zamieniecką. W przyszłości cały ten rejon przejdzie dodatkowe modyfikacje, które zrealizują Tramwaje Warszawskie.

Planowane zmiany obejmą między innymi skrzyżowanie z ulicą Zamieniecką. W trakcie jego przebudowy wyznaczony zostanie bezkolizyjny skręt w stronę Ronda Wiatraczna. Zmieni się także układ pasów na jezdni południowej w kierunku Wawra, gdzie skrajny prawy pas będzie służył wyłącznie do skrętu w ulicę Zamieniecką.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe