Drogowcy zamkną ważny odcinek ulicy Wolskiej na cały weekend

Wielkie frezowanie na Woli. Jak zmieni się ruch?

Zarząd Dróg Miejskich zaplanował pracowity weekend na ulicy Wolskiej. Roboty asfaltowe ruszą w piątek 16 października o godzinie 21:00 i zakończą się w poniedziałek 19 października o godzinie 4:00. W tym czasie drogowcy wymienią zużytą nawierzchnię na nitce prowadzącej w stronę Alei Prymasa Tysiąclecia.

Na czas robót zamknięty zostanie odcinek od ulicy Hubalczyków do Redutowej. Kierowcy zostaną skierowani na sąsiednią jezdnię, gdzie ruch będzie odbywał się w obu kierunkach. Do dyspozycji podróżujących pozostanie jeden pas w stronę Śródmieścia oraz dwa pasy w kierunku Bemowa. W okresie trwania remontu zawieszone zostanie funkcjonowanie buspasa.

Zmiany w organizacji ruchu na okolicznych skrzyżowaniach

Prace drogowe wpłyną na funkcjonowanie wielu sąsiednich ulic oraz zjazdów. Pierwsze utrudnienia pojawią się już na ulicy Połczyńskiej, gdzie przy zjeździe do centrum handlowego wyłączone z ruchu zostaną dwa środkowe pasy.

Szczegółowa lista ograniczeń dla kierowców obejmuje następujące zmiany:

Przejazd na drugą nitkę: na skrzyżowaniu z ulicą Hubalczyków kierowcy zjadą na jezdnię pod prąd, a na właściwy tor wrócą na skrzyżowaniu z Redutową.

na skrzyżowaniu z ulicą Hubalczyków kierowcy zjadą na jezdnię pod prąd, a na właściwy tor wrócą na skrzyżowaniu z Redutową. Brak możliwości skrętu: z ulicy Wolskiej nie skręcimy w lewo w ulicę Fort Wola.

z ulicy Wolskiej nie skręcimy w lewo w ulicę Fort Wola. Dojazd od centrum handlowego: wyjeżdżający z obiektu handlowego przy torach kolejowych pojadą prawym pasem wyłącznie do objazdu ulicami Studzienną lub Hubalczyków.

wyjeżdżający z obiektu handlowego przy torach kolejowych pojadą prawym pasem wyłącznie do objazdu ulicami Studzienną lub Hubalczyków. Zamknięte połączenia: ulice Sieradzka, Sowińskiego oraz Goleszowska stracą bezpośrednie połączenie z frezowanym odcinkiem Wolskiej, a wyjazd ze Studziennej na Połczyńską zostanie zablokowany.

Wyznaczone objazdy i trasy alternatywne

Dla zagwarantowania płynności przejazdu drogowcy przygotowali trasy zastępcze. Aby dotrzeć do poszczególnych ulic, warto skorzystać z rekomendowanych dróg:

do ulicy Redutowej dojedziemy ulicami Elekcyjną, Górczewską i Jana Olbrachta ,

, do ulicy Jana Kazimierza prowadzi trasa ulicą Ordona ,

, do ulicy Fort Wola skierowano ruch ulicami Studzienną, Jana Kazimierza i Hubalczyków ,

, do ulicy Sowińskiego przejazd wyznaczono przez Wolską, Hubalczyków i Jana Kazimierza.

Osobom omijającym rejon prac zaleca się korzystanie z tras alternatywnych biegnących przez Aleję Prymasa Tysiąclecia, Górczewską, Powstańców Śląskich, Aleje Jerozolimskie, Popularną, Dźwigową czy Lazurową.

Zmiany w kursowaniu autobusów WTP

Remont nawierzchni wpłynie również na kursowanie Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 194, 713 oraz 716 w kierunku Cmentarza Wolskiego, PKP Gołąbki, Koprek i Piastowa będą kursować objazdem ulicami Studzienną, Jana Kazimierza oraz Hubalczyków.

Z kolei linie 197 oraz nocna N42 jadące w stronę Gwiaździstej i Dworca Centralnego zostaną skierowane na trasę zastępczą przebiegającą ulicami Hubalczyków, Jana Kazimierza, Ordona i Kasprzaka.