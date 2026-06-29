Ekstremalne temperatury paraliżują pociągi. PKP wydało pilny komunikat

Upały sparaliżowały ruch pociągów. Setki odwołanych połączeń przez PKP

W poniedziałek, 29 czerwca wieczorem PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że zakończono naprawy na dwóch odcinkach linii kolejowej nr 97 – między Radziszowem a Leńczami oraz Stryszowem i Stroniem. Po usunięciu usterek ruch pociągów został wznowiony. Jak wyjaśnił Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK, przyczyną wstrzymania ruchu były odkształcenia torów spowodowane ekstremalnymi temperaturami. Na czas napraw dla podróżnych uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.

Jak tłumaczą przedstawiciele PKP PLK, deformacje torów i elementów sieci trakcyjnej pojawiają się, gdy temperatura stali przekracza 70 st. C. W takich przypadkach w pierwszej kolejności ograniczana jest prędkość pociągów, a jeśli uszkodzenia są poważniejsze, ruch zostaje czasowo wstrzymany. Stan infrastruktury w całym kraju monitoruje obecnie 180 specjalistycznych ekip oraz 64 pociągi diagnostyczne.

Do godziny 19.30 odwołano 258 połączeń kolejowych. Między godz. 13 a 19 wstrzymano także kursowanie pociągów towarowych, aby zapewnić sprawniejszy przejazd składom pasażerskim. PKP PLK zapowiedziały, że decyzja dotycząca ewentualnego utrzymania tych ograniczeń we wtorek zostanie podjęta po porannej analizie sytuacji.

Do tzw. wyboczenia torów doszło również na linii nr 169 pomiędzy Tychami a Łaziskami Średnimi. W efekcie pociągi dalekobieżne skierowano na trasy objazdowe, a Koleje Śląskie uruchomiły autobusową komunikację zastępczą.

Z powodu wysokiej temperatury wprowadzono również ograniczenia prędkości na kilku odcinkach linii kolejowych w województwie śląskim, m.in. między Gliwicami Łabędami a Rudzińcem Gliwickim, Sławęcicami i Kędzierzynem-Koźlem oraz Nakłem Śląskim i Tarnowskimi Górami. Mimo że ruch w regionie odbywał się w miarę sprawnie, część kursów Kolei Śląskich i PKP Intercity została odwołana. Jak przekazał rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk, przewoźnik zawiesił 12 połączeń na fragmencie linii S1 między Gliwicami a Dąbrową Górniczą Ząbkowicami.

Ułatwienia dla pasażerów PKP Intercity i prognozy pogody na kolejne dni

Resort infrastruktury poinformował, że pasażerowie PKP Intercity mogą korzystać ze swoich biletów również w pociągach Polregio na terenie całego kraju, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na obsługiwanych trasach oraz Kolei Mazowieckich w warszawskim węźle kolejowym. Dodatkowo przewoźnik wydłużył możliwość zwrotu biletów bez pobierania standardowej, 15-procentowej opłaty. Z rozwiązania mogą skorzystać osoby, które kupiły bilety najpóźniej 29 czerwca.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiedział, że od 30 czerwca do 1 lipca na 11 największych dworcach w Polsce, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, dyżurować będą specjalni informatorzy. Ich zadaniem będzie przekazywanie pasażerom bieżących informacji o zmianach w organizacji ruchu.

Według prognoz IMGW fala upałów utrzyma się również w kolejnych dniach. We wtorek temperatura ma wynieść od 26 st. C na północy kraju do 36 st. C na południu, natomiast w środę termometry pokażą od 18 st. C nad morzem do nawet 37 st. C na południowym wschodzie Polski.

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