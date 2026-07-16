Goryl Azizi padł ofiarą odwiedzających. Skandaliczne zachowanie w warszawskim zoo

Skandaliczne zachowanie w stołecznym zoo

Wstrząsające zachowanie odwiedzających warszawskie zoo nagłośnili w mediach społecznościowych pracownicy obiektu. Jak przekazali, we wtorek (14 lipca) ktoś rzucał przedmiotami w goryla Aziziego, a inni próbowali karmić zwierzę!

„W trosce o zdrowie Aziziego Opiekunowie musieli czasowo zamknąć wybieg zewnętrzny. Zwierzę wymaga obecnie szczególnej opieki i przez tę sytuację nawet nie mogło cieszyć się świeżym powietrzem poza budynkiem. To nie jest niewinny żart ani gest sympatii” - przekazali pracownicy Warszawskiego ZOO.

Zoo apeluje do odwiedzających - nie róbcie tego!

Pracownicy stołecznego ogrodu zoologicznego zaapelowali do wszystkich odwiedzających, aby nie karmili zwierząt, nie wrzucali niczego na wybiegi oraz nie rzucali przedmiotami ani jedzeniem w zwierzęta, niezależnie od gatunku.

„Każde zwierzę w Warszawskim ZOO ma dietę przygotowaną przez specjalistów. Jest ona dostosowana do gatunku, wieku, stanu zdrowia oraz ewentualnego leczenia. Nawet niewielki kawałek jedzenia podany przez osobę z zewnątrz może spowodować poważne problemy zdrowotne, zaburzyć leczenie, wywołać zatrucie lub doprowadzić do tragicznych konsekwencji” - tłumaczą pracownicy zoo, podkreślając, że rzucanie przedmiotów do zwierząt powoduje u nich stres i może prowadzić do urazów oraz zaburzeń ich naturalnych zachowań.

„To żywe, czujące istoty, które zasługują na szacunek i spokój” - przypominają opiekunowie zwierząt w stołecznym zoo.

„Na każdą taką sytuację reagujemy natychmiast. Warszawskie ZOO jest monitorowane, a obowiązujący regulamin jednoznacznie zakazuje dokarmiania zwierząt i wrzucania czegokolwiek na wybiegi. Najlepszym wyrazem troski o zwierzęta jest uszanowanie ich potrzeb” - podsumowała placówka.

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