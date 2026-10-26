Groził sąsiadom, niszczył drzwi siekierą. Gdy weszła policja, rzucił się na funkcjonariuszy

71-latek z Mokotowa miał grozić śmiercią pracownikom administracji i sąsiadom.

Kiedy policjanci weszli do jego mieszkania, ruszył na nich z siekierą.

Usłyszał zarzuty, w tym dotyczący czynnej napaści na funkcjonariuszy. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie.

Mężczyzna groził policjantom siekierami

Niepokojące sygnały z bloku

Alarm podnieśli pracownicy administracji budynku. Zgłosili policji, że jeden z lokatorów grozi im śmiercią i wyrzuca różne przedmioty przez okno. Niepokój budziło też jego wcześniejsze zachowanie. Mężczyzna miał niszczyć siekierą drzwi sąsiadów, a zgłoszenia z przeszłości wskazywały, że może stanowić zagrożenie dla innych mieszkańców.

Na miejscu funkcjonariusze porozmawiali z kobietami, które zgłosiły sprawę. Opowiedziały, że gdy próbowały skontaktować się z lokatorem, usłyszały groźby pozbawienia życia. Bały się, że mężczyzna może je spełnić.

71-latek nie reagował na wezwania do otwarcia drzwi. Policjanci zdecydowali więc o siłowym wejściu do mieszkania. W akcji uczestniczyli również strażacy i ratownicy medyczni.

Autor: KSP/ Materiały prasowe

Nagle ruszył na funkcjonariuszy z siekierą

Za drzwiami czekał na nich 71-latek z siekierą w ręku. Gdy tylko policjanci go zobaczyli, mężczyzna ruszył w ich kierunku z uniesionym narzędziem. Funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Napastnik upadł, a siekiera wypadła mu z ręki. Policjanci obezwładnili go i założyli mu kajdanki. Niebezpieczne narzędzie zabezpieczyli.

Zatrzymany najpierw trafił do szpitala na badania. Później policjanci przeprowadzili z nim dalsze czynności.

Autor: KSP/ Materiały prasowe

Prokuratura mówi o próbie zabójstwa

71-latek usłyszał zarzuty czynnej napaści na policjantów oraz kierowania gróźb karalnych. Według prokuratury, ruszając na funkcjonariusza i próbując zadać mu cios siekierą, działał z zamiarem ewentualnym zabójstwa.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów.