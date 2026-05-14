Groźny wypadek wiatrakowca na Mazowszu. Dwie osoby trafiły do szpitala

Maria Hędrzak
2026-05-14 20:29

W czwartek, 14 maja strażacy z Grodziska Mazowieckiego zostali wezwani do wypadku wiatrakowca w Baranowie. Na miejscu zastali płonącą maszynę oraz dwóch poszkodowanych. Ranne osoby przetransportowano do szpitala.

Wypadek wiatrakowca w Baranowie

Informacje o czwartkowym zdarzeniu przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zgłoszenie o wypadku wiatrakowca przy ul. Okopowej w Baranowie wpłynęło do nich po godz. 12:00.

"Według zgłoszenia maszyna w wyniku zdarzenia zapaliła się. Przybyli na miejsce strażacy potwierdzili informacje ze zgłoszenia. Strażacy ugasili palące się szczątki maszyny oraz udzielili pomocy dwóm osobom poszkodowanym, które następnie przekazano ratownikom medycznym przybyłym na miejsce" - poinformowano.

Przedstawiciele KP PSP Grodzisk Mazowiecki dodali, że ranni ostatecznie zostali zabrani do szpitala. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży.

Wypadek wiatrakowca w Baranowie (14.05.2026)
