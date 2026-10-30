Gwiazdor TVN zginął w tragicznym wypadku. Miał tylko 38 lat. Tu spoczywa Maciej Mindak

Maciej Mindak był ekspertem rynku nieruchomości i prezenterem znanym z programów TVN Style, HGTV oraz „Dzień dobry TVN”.

Zginął w wypadku drogowym w Wołominie w lipcu 2025 roku. Miał zaledwie 38 lat.

Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie.

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Maciej Mindak był znany z programów TVN

Mindak pracował jako agent nieruchomości i ekspert w tej dziedzinie. Szersza publiczność poznała go dzięki programom „House Hunters – Poszukiwacze domów” oraz „Mieszkanie na miarę”. Pojawiał się również w „Dzień dobry TVN”, gdzie komentował sytuację na rynku nieruchomości i dzielił się swoją wiedzą.

Widzowie zapamiętali go jako człowieka pełnego energii, który potrafił przystępnie opowiadać o nawet skomplikowanych sprawach. Był także ojcem, synem, bratem i przyjacielem. Jego nagłe odejście pozostawiło po sobie ogromną pustkę.

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Tragiczny wypadek w Wołominie

Maciej Mindak zmarł 23 lipca 2025 roku. Do wypadku doszło w nocy z 22 na 23 lipca w Wołominie, na skrzyżowaniu ulic Lipińskiej i Legionów. Jak informowała prokuratura, prezenter doznał bardzo poważnych obrażeń, w wyniku których zmarł następnego dnia. Śledztwo w sprawie wypadku prowadziła Prokuratura Rejonowa w Wołominie.

Informację o śmierci 38-latka rodzina przekazała publicznie 4 sierpnia. Wiadomość poruszyła fanów i osoby związane z telewizją. Mindaka żegnali także współpracownicy, wśród nich Dorota Szelągowska i Krzysztof Miruć.

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Gdzie spoczywa Maciej Mindak?

Pogrzeb prezentera odbył się 8 sierpnia 2025 roku na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie. To tam znajduje się grób Macieja Mindaka. Miał zaledwie 38 lat. We wrześniu obchodziłby 39. urodziny.