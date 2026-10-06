Handlowcy przy warszawskich cmentarzach mają tylko kilka dni na odebranie dokumentu, bez którego nie dostaną przepustki

Gdzie i kiedy odebrać decyzję na stoisko handlowe?

Decyzje będzie można odbierać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Chmielnej 120. Urzędnicy będą czekać na zainteresowanych od 12 do 14 października 2026 roku w godzinach od 9.00 do 14.00. Warto dopilnować tego terminu, ponieważ wszystkie nieodebrane w tym czasie dokumenty zostaną wysłane tradycyjną pocztą, co może wydłużyć czas oczekiwania na zgodę.

Odbiór przez pełnomocnika i formalności

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, dokumenty może odebrać wyznaczony pełnomocnik. Należy jednak pamiętać o rygorystycznych wymogach formalnych. Osoba reprezentująca wnioskodawcę musi okazać oryginalne pisemne upoważnienie zawierające określone dane:

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru

nazwę cmentarza, przy którym będzie zlokalizowane stoisko

numer dowodu osobistego osoby udzielającej upoważnienia

Opłaty w opłatomacie i wjazd w rejon cmentarzy

ZDM przypomina również o ważnej zmianie organizacyjnej w swojej siedzibie. W budynku nie funkcjonuje już tradycyjna kasa. Wszelkie należności za zajęcie pasa drogowego należy uregulować w specjalnym opłatomacie zlokalizowanym w urzędzie, w którym można płacić zarówno kartą, jak i gotówką.

Dopełnienie tych formalności jest kluczowe dla sprawnego przygotowania stoiska. Posiadanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod stoisko handlowe jest bowiem jedyną podstawą do uzyskania przepustki uprawniającej do wjazdu pojazdem w rejony warszawskich cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych.