Hulajnogi w Warszawie mocno zwolnią. Nowe limity prędkości i zakazy wjazdu do parków

Nowe ograniczenia prędkości hulajnóg w Warszawie. Gdzie trzeba będzie zwolnić do 12 km/h?

W Warszawie pojawią się kolejne miejsca, w których hulajnogi elektryczne z wypożyczalni zwolnią automatycznie. Zarząd Dróg Miejskich dogadał się z firmami oferującymi te pojazdy, aby poprawić bezpieczeństwo osób chodzących po chodnikach. Nowe limity prędkości do 12 km/h zaczną obowiązywać w samym centrum miasta, między innymi na ulicach Złotej, Zgoda i Brackiej oraz na Placu Centralnym. Podobne zasady będą dotyczyć także mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę. To kontynuacja zmian, które wcześniej wprowadzono już na Trakcie Królewskim i bulwarach wiślanych.

Mamy to, miasto stołeczne Warszawa po raz kolejny jako krajowy lider zmienia porozumienia z operatorami hulajnóg elektrycznych funkcjonujących na terenie miasta. [...] Ruch urządzeń elektrycznych na naszych ścieżkach rowerowych, w naszych parkach, na naszych ulicach jest coraz intensywniejszy. Dlatego też musimy spowodować, by nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie. – powiedział burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.

Ograniczenia te są wprowadzane głównie tam, gdzie ruch pieszych jest bardzo duży i szybka jazda na hulajnodze stwarzała realne zagrożenie. Systemy GPS wbudowane w urządzenia z wypożyczalni same wykryją, że użytkownik wjechał w strefę objętą limitem, i nie pozwolą mu na szybszą jazdę, nawet jeśli będzie on mocno naciskał manetkę gazu.

Hulajnogi elektryczne na Woli. Zakaz wjazdu do parków i wyznaczone miejsca postoju

Szczególne zmiany czekają mieszkańców Woli, gdzie władze dzielnicy od dawna starały się o uporządkowanie ruchu tych pojazdów. Wprowadzono tam strefy całkowitego zakazu wjazdu dla hulajnóg na wynajem. Systemy komputerowe operatorów odetną napęd, gdy tylko ktoś spróbuje wjechać na teren Parku Sowińskiego czy Lasku na Kole. Dodatkowo w pobliżu placów zabaw urządzenia te będą zwalniać do najniższej możliwej prędkości. Ważną nowością jest też zakaz porzucania sprzętu na skwerach czy podwórkach – zakończenie najmu będzie możliwe tylko w wyznaczonych do tego punktach, których do końca 2026 roku ma być znacznie więcej.

Pojawią się nowe strefy, do których hulajnogi w ogóle nie będą mogły wjeżdżać. Na Woli obejmie to m.in. Park Sowińskiego i Lasek na Kole. Systemy operatorów automatycznie uniemożliwią dalszą jazdę po wykryciu urządzenia w takim miejscu. Dodatkowo w wybranych częściach dzielnicy nie będzie można zakończyć najmu hulajnogi. Ma to zapobiec pozostawianiu urządzeń na skwerach, terenach zielonych, w parkach czy na podwórkach – wyjaśnił Krzysztof Strzałkowski.

Dzielnica Wola przygotowała kilkaset nowych miejsc, w których legalnie będzie można zostawić hulajnogę. Ma to ukrócić problem zastawionych chodników i trawników, na co często skarżyli się przechodnie. Dzięki większej liczbie oficjalnych parkingów miasto będzie mogło sprawniej karać za porzucanie urządzeń w niedozwolonych miejscach.

Co grozi za zdjęcie blokady prędkości w hulajnodze? Policja ostrzega przed mandatami

Choć nowe porozumienie miasta z firmami dotyczy głównie hulajnóg z wypożyczalni, przepisy o maksymalnej prędkości obowiązują każdego użytkownika bez wyjątku. Policja przypomina, że po drogach publicznych i ścieżkach rowerowych nie wolno jeździć szybciej niż 20 km/h. Niektórzy właściciele prywatnych pojazdów decydują się na zdjęcie fabrycznej blokady, co jest niezgodne z prawem. Podczas kontroli drogowej taka przeróbka może skończyć się nie tylko mandatem, ale nawet utratą sprzętu, jeśli nie spełnia on wymogów technicznych przewidzianych dla tego typu urządzeń.

Hulajnoga elektryczna jest traktowana jako hulajnoga tylko wtedy, gdy jej prędkość jest ograniczona do 20 km/h. W praktyce oznacza to, że żadne takie urządzenie nie powinno przekraczać tego limitu. Jeśli widzimy, że ktoś usuwa blokadę prędkości, warto reagować i kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Dzięki temu wakacyjne podróże będą bezpieczniejsze dla wszystkich – apeluje Emilia Kosma z Komendy Stołecznej Policji.

Funkcjonariusze podkreślają, że nadmierna prędkość na chodniku to prosta droga do wypadku. W przypadku zderzenia ucierpieć może nie tylko osoba jadąca na hulajnodze, ale przede wszystkim pieszy, który w takim starciu jest bezbronny. Mundurowi zapowiadają częstsze kontrole, szczególnie w miejscach, gdzie ruch jest największy, a bezpieczeństwo zależy od rozsądku wszystkich uczestników ruchu.