W Warszawie rusza „The Impossible Gym” – wyjątkowa instalacja, która symbolizuje wyzwania stojące przed pacjentami z chorobą otyłościową

Z okazji Europejskiego Dnia Walki z Otyłością, obchodzonego 22 maja, w warszawskiej Fabryce Norblina rusza wyjątkowa instalacja pod nazwą „The Impossible Gym”. Siłownia wyposażona w sprzęty, na których nie można ćwiczyć, symbolizuje codzienne wyzwania, z jakimi mierzą się osoby z chorobą otyłościową – natury biologicznej, fizycznej oraz psychologicznej.

„The Impossible Gym” będzie jednocześnie przestrzenią edukacji nt. otyłości oraz wsparcia pacjentów w ich drodze do zdrowia. W piątki, 22 i 29 maja, oraz dwa najbliższe weekendy (23-24 oraz 30-31 maja) odwiedzający będą mogli skorzystać z bezpłatnych pomiarów składu ciała oraz konsultacji z dietetykiem w trzech gabinetach. W weekendy przewidziano także wykłady specjalistów – dietetyczki oraz trenera personalnego i fizjoterapeuty, którzy pomogą w kształtowaniu codziennych zdrowych nawyków w zakresie zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej. Akcja, realizowana w ramach kampanii edukacyjnej „Zdrowie zaczyna się od zrozumienia. Zrozumieć otyłość” firmy Eli Lilly Polska, potrwa do 31 maja br.

Obecnie ok. 60 proc. dorosłych mieszkańców Europy żyje z nadwagą lub otyłością (1), a Polska jest jednym z krajów o najwyższym ich odsetku wśród mężczyzn w Unii Europejskiej (2). Problem nadmiernej masy ciała dotyczy obecnie blisko 57 proc. Polaków powyżej 15. roku życia, a z otyłością zmaga się już ok. 9 milionów dorosłych obywateli naszego kraju1. Według prognoz, do 2035 roku ponad 35 proc. mężczyzn i ponad 25 proc. kobiet w Polsce będzie chorych na otyłość (3). Pomimo że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już ponad 25 lat temu uznała otyłość za chorobę, która wymaga kompleksowego leczenia (4), osoby z nadmierną masą ciała nadal spotykają się z brakiem zrozumienia i stygmatyzacją społeczną. Według raportu „Społeczny obraz otyłości”, aż 43 proc. dorosłych postrzega otyłość jako powód do wstydu, a jedynie 13 proc. zdecydowanie się z tym nie zgadza. Ponadto co czwarty dorosły mieszkaniec Polski deklaruje, że często lub bardzo często był świadkiem braku szacunku wobec osób z otyłością w miejscach publicznych (5).

– Pomimo licznych inicjatyw podejmowanych przez środowiska naukowe i pacjenckie na rzecz osób z chorobą otyłościową, konieczne są dalsze działania mające na celu wzrost świadomości społecznej, że otyłość jest bardzo niebezpieczną chorobą przewlekłą, do pokonania której silna wola z reguły nie wystarczy. Zrozumienie prawdziwych przyczyn otyłości pozwala pacjentom wyjść z błędnego koła poczucia winy i wstydu oraz postawić pierwszy krok na drodze do zdrowia – powiedziała Ewa Godlewska, prezes Fundacji na rzecz Leczenia Otyłości.

– Z chorobą otyłościową zmagałam się przez ponad 10 lat, choć przez bardzo długi czas nawet nie miałam świadomości, że choruję. Widziałam tylko kilogramy, kolejne nieudane próby zmian i pojawiające się problemy zdrowotne. Dziś wiem, że nie walczyłam jedynie z masą ciała – zmagałam się z przewlekłą chorobą, której towarzyszyło aż 10 powikłań. Widziałam skutki, ale nie znałam prawdziwej przyczyny. Dopiero kiedy znalazłam się na granicy życia, w bardzo zaawansowanym stadium choroby i z licznymi powikłaniami, trafiłam do szpitala, gdzie po raz pierwszy otrzymałam diagnozę i prawdziwą pomoc. To był moment przełomowy. Po raz pierwszy ktoś spojrzał na mnie nie jak na osobę z nadmierną masą ciała, ale jak na pacjentkę. Wtedy zrozumiałam, że otyłość nie jest efektem braku silnej woli, lenistwa czy „złych wyborów” – jest chorobą, która wymaga kompleksowego wsparcia. Dlatego bardzo cieszę się, że powstają inicjatywy takie jak „The Impossible Gym”, które łączą edukację z możliwością wykonania bezpłatnych badań i rozmowy ze specjalistami. Dla wielu osób może to być coś więcej niż tylko wydarzenie – może być początkiem drogi do odzyskania zdrowia oraz życia – powiedziała Ewelina Michalik, pacjentka będąca pod opieką Fundacji na rzecz Leczenia Otyłości.

Opór nie do przełamania?

U podstaw choroby otyłościowej leżą zaburzenia równowagi neurohormonalnej, które prowadzą do dodatniego bilansu energetycznego, co przekłada się na nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej (6). Organizm osoby z otyłością może „opierać się” redukcji masy ciała ze względu na zjawisko adaptacji metabolicznej, które polega na spowolnieniu metabolizmu w wyniku długotrwałego deficytu kalorycznego. Dodatkowo może dochodzić do zaburzeń wysyłania sygnałów regulujących łaknienie, czego efektem może być ciągłe uczucie głodu (7). Ponadto, pomimo redukcji masy ciała, mechanizmy te nie ulegają naprawieniu, co może wyjaśniać ponowny przyrost masy ciała (8).

Ten opór organizmu przed zmianami najlepiej obrazuje sprzęt zainstalowany w „The Impossible Gym” – unieruchomiony i opleciony taśmami oporowymi. Taka konstrukcja celowo uniemożliwia trening, przez co odwiedzający mogą doświadczyć frustracji i bezsilności, jakie odczuwają osoby z chorobą otyłościową podejmujące nieudane próby redukcji masy ciała. Hantle i sztangi niemożliwe do podniesienia, rower, na którym nie można pedałować czy bieżnia bez ślizgacza to przykładowe sprzęty, które zostały zainstalowane w „The Impossible Gym”.

Pierwszy krok na drodze do zdrowia

Instalacja nie ogranicza się jednak tylko do zobrazowania trudnej sytuacji osób chorych na otyłość i edukacji, że otyłość jest chorobą. Pomaga też postawić im pierwszy krok na drodze do zdrowia, dzięki dostępowi do bezpłatnej analizy składu ciała oraz konsultacji z dietetykiem. Krok ten można udokumentować na zdjęciu w specjalnym „foto-spocie”. Dodatkowo, w „niemożliwej siłowni”, w dniach 23-24 i 30-31 maja, o godz. 13:00 będzie można posłuchać wykładów dietetyczki, która doradzi, jak skomponować zdrowy posiłek, oraz fizjoterapeuty i trenera personalnego, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie treningu dla pacjentów z nadwagą i otyłością.

– Analiza składu ciała to krótkotrwałe, bezbolesne i bezpieczne badanie, które pozwala określić w organizmie zawartość i rozmieszczenie masy tłuszczowej i beztłuszczowej, np. mięśniowej, czy procentową zawartość wody. Poszerza zakres diagnostyki w chorobie otyłościowej, często opieranej głównie na wskaźniku BMI. Otyłość jest chorobą złożoną i wieloprzyczynową. Każdy przypadek jest inny, dlatego wejście na drogę diagnostyki jest niezwykle istotne, ponieważ dzięki temu możemy uratować pacjentowi życie – powiedział prof. dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.

Eksperci postulują nowe, szersze podejście diagnostyczne do otyłości. W ramach nowego modelu, oprócz uwzględnienia wskaźnika BMI (Body Mass Index), oceniana jest procentowa zawartość i rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w organizmie, a także inne parametry, takie jak obwód talii czy stosunek obwodu talii do obwodu bioder, co ma pozwolić na maksymalne spersonalizowanie leczenia. To wnioski z artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym „The Lancet Diabetes & Endocrinology”, w którym przedstawiono stanowisko komisji złożonej ze światowych ekspertów, zatwierdzone przez 75 międzynarodowych towarzystw medycznych (9).

Ponadto komisja zaproponowała 18 klinicznych kryteriów diagnostycznych (m.in. takich jak obecność duszności, bóle kolan i bioder, obecność niewydolności serca czy trudności w wykonywaniu codziennych czynności) w przypadku otyłości u dorosłych oraz 13 kryteriów diagnostycznych w przypadku otyłości u dzieci i młodzieży (10).

Zrozumieć otyłość

Akcja „The Impossible Gym” realizowana jest w ramach rozpoczętej w ubiegłym roku kampanii „Zdrowie zaczyna się od zrozumienia. Zrozumieć otyłość”, realizowanej przez firmę Eli Lilly Polska pod patronatem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości oraz Fundacji na rzecz Leczenia Otyłości. Celem kampanii jest edukacja społeczna, przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z chorobą otyłościową oraz pomoc pacjentom w ich drodze do zdrowia.

– Misją naszej firmy jest poprawa życia pacjentów na całym świecie. Wierzymy, że edukacja jest pierwszym krokiem do zmiany, dlatego angażujemy się w działania podnoszące świadomość choroby otyłościowej, wspierające pacjentów w ich drodze do zdrowia i przeciwdziałające stygmatyzacji społecznej. „The Impossible Gym" to właśnie taka inicjatywa – w sposób przemawiający do wyobraźni pokazuje, z jakimi barierami na co dzień mierzą się osoby z chorobą otyłościową, i zachęca do rozmowy o otyłości opartej na faktach, a nie stereotypach – powiedziała Kelly Redding, CEO Eli Lilly Polska Sp. z o. o.

