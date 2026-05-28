Zamek Królewski w Warszawie ma za sobą burzliwą historię. Od drewnianego grodu po symbol odrodzenia stolicy

Początki Zamku Królewskiego i przeprowadzka królów do Warszawy

Historia zamku zaczęła się od zwykłego drewnianego grodu, który stał na wiślanej skarpie w XIV wieku. Z czasem książęta mazowieccy zaczęli stawiać tu pierwsze murowane budynki, ale prawdziwy przełom nastąpił, gdy Mazowsze zostało włączone do Królestwa Polskiego. To właśnie tutaj w 1529 roku po raz pierwszy spotkał się Sejm Walny, co zapoczątkowało rolę Warszawy jako centrum politycznego kraju. Kluczowym momentem była decyzja króla Zygmunta III Wazy o przeniesieniu dworu z Krakowa do Warszawy pod koniec XVI wieku.

Pod koniec XVI wieku Giovanni Battista Quadro przebudował dawną siedzibę książąt na nowoczesne wnętrza sejmowe i dobudował nowy dom królewski. Prawdziwy przełom to jednak czasy Zygmunta III Wazy. Po przeniesieniu dworu z Krakowa powstał pięcioboczny gmach z dziedzińcem i wieżą zegarową, a po wzniesieniu bastionów i ogrodów przypominał modne palazzo in fortezza, czyli zamek staje się reprezentacyjnym pałacem - opowiadał prowadzący audycję w Radiu SK2 Warszawa.

Dzięki tym zmianom zamek stał się nie tylko domem dla króla, ale też stałym miejscem obrad Sejmu Rzeczypospolitej. Kolejni władcy, jak Władysław IV, dodawali nowe elementy, w tym teatr dworski czy słynną kolumnę Zygmunta, która stanęła na placu przed budynkiem.

Złoty wiek za Stanisława Augusta i uchwalenie Konstytucji 3 maja

Największy blask zamek zyskał w XVIII wieku, kiedy zasiadł w nim król Stanisław August Poniatowski. Władca ten, znany z miłości do sztuki i nauki, przekształcił budynek w nowoczesną rezydencję oświeceniową. To właśnie w tym czasie powstała Biblioteka Królewska oraz wiele pięknych sal, które możemy podziwiać do dziś. Najważniejsze wydarzenie miało jednak miejsce w Sali Senatorskiej w 1791 roku.

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił tam ustawę rządową, a król Stanisław August ją zaprzysiągł. To jedno z najważniejszych wydarzeń w historii zamku i Polski. Potem przychodzą rozbiory i powstania - przypomniał dziennikarz prowadzący rozmowę.

Niestety po upadku powstań narodowych zamek zaczął niszczeć. Rosyjscy zaborcy urządzili w nim koszary i plac musztry, a cenne wyposażenie wywieźli. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku rozpoczęto prace naprawcze, a od 1926 roku budynek stał się oficjalną rezydencją prezydenta Polski.

Wojenna tragedia i wielka odbudowa Zamku Królewskiego

II wojna światowa przyniosła całkowitą zagładę zamku. Już we wrześniu 1939 roku budynek został zbombardowany i spłonął, a Niemcy zaczęli go systematycznie grabić. Ostateczny cios przyszedł w 1944 roku, kiedy po powstaniu warszawskim mury zostały wysadzone w powietrze. Po wojnie z zamku zostały jedynie piwnice, fragmenty wieży i Arkady Kubickiego. Choć wydawało się to niemożliwe, w 1971 roku zapadła decyzja o jego całkowitej odbudowie z funduszy społecznych.

W 1971 roku powołano Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego. Zespół architektów odtwarzał bryłę i wnętrza w kształcie z 1939 roku, wmontowując zachowane oryginały. Zegar na Wieży Zygmuntowskiej, który zatrzymał się 17 września 1939 roku o godzinie 11:15, uruchomiono ponownie 19 lipca 1974 roku jako pierwsze działające urządzenie w zamku - wyjaśniono podczas audycji.

Cały proces odbudowy trwał wiele lat i zakończył się oficjalnie w 1984 roku. Dzięki precyzyjnej pracy specjalistów zamek odzyskał swój dawny wygląd, a w 1980 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako wyjątkowy przykład rekonstrukcji zniszczonego zabytku.

Co można dziś zobaczyć w Zamku Królewskim? Skarby i pamiątki

Obecnie zamek to przede wszystkim bogate muzeum, które przyciąga tłumy turystów z całego świata. W jego wnętrzach można zobaczyć nie tylko zrekonstruowane sale królewskie, ale też niezwykle cenne eksponaty. Wśród nich znajdują się oryginalne obrazy Rembrandta, insygnia królewskie czy urna z sercem Tadeusza Kościuszki. Odnowione ogrody zamkowe oraz Arkady Kubickiego stały się ulubionym miejscem spacerów warszawiaków.

Zobaczymy tam m.in. insygnie królewskie Stanisława Augusta, urnę z sercem Tadeusza Kościuszki, insygnia władzy prezydenta Rzeczypospolitej, obrazy Rembrandta i skrzypce Antonio Stradivariego „Polonia”. Odnowiono Arkady Kubickiego, Pałac pod Blachą, dolny ogród zamkowy, a od 2008 roku codziennie o godzinie 11:15 z wieży rozbrzmiewa hejnał warszawski - wyliczali rozmówcy w Radiu ESKA Warszawa.

Zamek Królewski to dzisiaj żywy pomnik historii. Każdego dnia przypomina o trudnej drodze, jaką przeszła Polska i jej stolica, będąc jednocześnie jednym z najpiękniejszych punktów na mapie Warszawy. To miejsce, gdzie historia spotyka się z teraźniejszością podczas oficjalnych wizyt państwowych i licznych wystaw czasowych.