Regaty o Puchar Prezydenta Warszawy już w czerwcu. Wisła zapełni się kolorowymi żaglami

Regaty o Puchar Prezydenta Warszawy na Wiśle. Kiedy odbędą się wyścigi?

Nadchodzące wydarzenie to doskonała okazja, aby zobaczyć profesjonalne żeglarstwo w samym środku miasta. Rywalizacja na wodzie rozpocznie się w sobotę, 6 czerwca, o godzinie 11:00. Drugi dzień regat zaplanowano na niedzielę, 7 czerwca, a pierwsi żeglarze wypłyną na rzekę już o godzinie 10:30. Na wodzie pojawi się ponad 20 załóg, które będą się ścigać w różnych klasach jachtów, w tym na kultowych jednostkach typu Omega, które nierozerwalnie łączą się z historią Warszawy.

6 i 7 czerwca w samym sercu Warszawy odbędą się regaty o Puchar Prezydenta Warszawy. Na wodzie zobaczymy ponad 20 załóg rywalizujących w różnych klasach jachtów. Bardzo się z tego cieszę i żeglarze będą również ścigać się na Omegach, a więc chyba najbardziej warszawskiej jednostce pływającej, bo stworzonej właśnie w naszym mieście w latach 40. - powiedział prezydent Rafał Trzaskowski.

Wydarzenie ma na celu nie tylko sportową rywalizację, ale także pokazanie, że Wisła jest doskonałym miejscem do rekreacji i uprawiania sportów wodnych. Organizatorzy liczą na to, że mieszkańcy licznie pojawią się na brzegach rzeki, by kibicować zawodnikom. Oficjalne zakończenie zawodów oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w niedzielne popołudnie o godzinie 16:00.

Parada Kolorowych Żagli i atrakcje dla rodzin na plaży Rusałka

Regaty to nie tylko emocje sportowe, ale również bogaty program dla osób, które chcą spędzić czas na lądzie. Na plaży Rusałka powstanie specjalne miasteczko żeglarskie. Przez cały weekend będą tam czekać animatorzy, którzy przygotowali gry, zabawy oraz warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych. Będzie można także przejść szkolenie z pierwszej pomocy. Wyjątkowym punktem programu będzie sobotnia Parada Kolorowych Żagli, która wyruszy z plaży Rusałka o godzinie 20:00. To właśnie wtedy podświetlone łodzie stworzą na rzece widowisko, które najlepiej będzie oglądać z Bulwarów Jana Karskiego lub mostów.

Na lądzie przez całe dwa dni będzie miasteczko żeglarskie, gdzie będą różne gry, zabawy, animacje dla najmłodszych, dla starszych. Tak żeby całą rodziną fajnie spędzić czas nad wodą, zachęcić do pójścia nad wodę, kibicować żeglarzom, przełamać swoje wyobrażenie o tych łódkach, gdzie sportowo mkną na horyzoncie. Tutaj będą jak rzadko na wyciągnięcie ręki - tłumaczył Kasper Orkisz, komandor regat.

Dzięki temu, że trasa wyścigów przebiega blisko brzegu, kibice będą mieli okazję zobaczyć pracę załóg z bardzo bliska. To rzadka okazja, ponieważ zazwyczaj duże zawody żeglarskie odbywają się na otwartych akwenach, gdzie łodzie są widoczne jedynie jako małe punkty na horyzoncie. Tym razem sportowcy będą dosłownie na wyciągnięcie ręki dla każdego przechodnia spacerującego nad Wisłą.

Program PolSailing i nauka żeglarstwa dla najmłodszych warszawiaków

Organizatorzy kładą duży nacisk na edukację i zachęcanie dzieci do rozpoczęcia przygody z wodą. W ramach regat promowany będzie ogólnopolski program edukacji żeglarskiej PolSailing. To inicjatywa skierowana do rodzin, które chcą spróbować swoich sił na łódce pod okiem instruktorów. Doświadczenia z poprzednich lat pokazują, że wiele osób, które po raz pierwszy wsiadły na jacht podczas warszawskich regat, kontynuuje tę pasję i później wspólnie żegluje na większych akwenach, takich jak Zalew Zegrzyński.

To jest pierwszy krok dla dzieci, które przychodzą oczywiście z rodzicami. Włączamy rodziny i mamy już przykłady takie, że te rodziny zaczynają na kolejnych regatach razem żeglować. Mamy nadzieję, że tak będzie tutaj również. Taka sama historia będzie się działała w Warszawie. Jesteśmy miastem nad wodą. Musimy tę wodę wykorzystywać - mówił Tomasz Holc, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

Powrót żeglarstwa na warszawski odcinek Wisły to nawiązanie do dawnych tradycji miasta, kiedy rzeka tętniła życiem flisackim i sportowym. Choć wielu żeglarzy na co dzień wybiera jeziora oddalone o kilkadziesiąt kilometrów od stolicy, to właśnie Wisła oferuje unikalną scenerię i specyficzne warunki do pływania. Weekendowe regaty mają przypomnieć wszystkim mieszkańcom, że Warszawa jest miastem nierozerwalnie związanym z wodą i oferuje świetne warunki do aktywnego wypoczynku bez konieczności wyjeżdżania z miasta.