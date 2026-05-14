Imprezę urodzinową skończyli w areszcie. Solenizant wylądował w szpitalu

Awantura na imprezie urodzinowej skończyła się pobiciem

To miało być radosne spotkanie towarzyskie. Podczas zakrapianej imprezy urodzinowej jubilat pokłócił się jednak z częścią gości. Sytuacja eskalowała do tego stopnia, że trzy osoby pobiły gospodarza wydarzenia.

- Poszkodowany mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu otwoccy policjanci przystąpili do działania i zatrzymali sprawców. Byli to trzej mężczyźni w wieku 54 lat, 24 lat oraz 15 lat - przekazał oficer prasowy KPP w Otwocku podkom. Patryk Domarecki.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Jak dodał, w sprawie ruszyło śledztwo, a dorośli zatrzymani zostali doprowadzeni do miejscowej prokuratury. Tam usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Decyzją sądu zostali już też aresztowani na trzy miesiące. - Zgodnie z Kodeksem karnym sprawcom tego typu przestępstwa grozi surowa kara. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 - podkreślił podkom. Domarecki.

15-latek będzie natomiast musiał odpowiedzieć za swoje czyny przed sądem rodzinnym. Ten może zdecydować o zastosowaniu wobec niego środków wychowawczych lub poprawczych.

- Alkohol często staje się katalizatorem agresji. Pamiętajmy, że chwila utraty panowania nad sobą może doprowadzić do tragedii i nieodwracalnie zmienić życie zarówno ofiary, jak i sprawcy - zaznaczył funkcjonariusz.