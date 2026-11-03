Jedna linia metra na ukończeniu, a Trzaskowski już ogłasza kolejną. "Sprawdzamy grunt pod przyszłą M4"

Metro M2 na ukończeniu

Coraz bliżej końca prac na podstawowym odcinku linii metra M2 w Warszawie. Na bemowskim odcinku podziemnej kolejki odbywają się jazdy testowe, dzięki którym możliwe będzie w dalszym etapie otrzymanie niezbędnych odbiorów technicznych i pozwoleń.

Gotowe są też już trzy nowe stacje, które pojawią się na tym odcinku: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem pasażerowie ruszą tym fragmentem podziemnego szlaku już na początku 2027 roku.

Z kolei na zachodnim krańcu trasy dobiegają końca prace nad budową Stacji Techniczno-Postojowej Mory, która będzie pełniła rolę swego rodzaju sypialni dla wagoników metra.

Metro M4 - pierwsze prace

Władze Warszawy nie zamierzają jednak spocząć na laurach - niedawno prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ogłosił, że tajemnicze maszyny odwiertowe widziane na wysokości ul. Gwiaździstej to nic innego jak przygotowania do budowy w tym miejscu linii metra - tym razem chodzi o M4. Ma ona, podobnie jak M2, pokonywać Wisłę, stąd konieczne prace przygotowawcze i badania w nadrzecznym terenie.

- Łącznie na całej przyszłej trasie wykonamy niemal 1000 takich odwiertów - w tej chwili jesteśmy praktycznie na półmetku tego procesu - zapowiada Trzaskowski.

Linia M4 ma połączyć Wilanów z Białołęką, biegnąc m.in. przez Mokotów, Ochotę i Wolę.

Ponadto w planach na najbliższe lata pozostaje przedłużenie linii M2 na Ursus, jak również budowa trasy M3 ze Stadionu Narodowego na Żwirki i Wigury.

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