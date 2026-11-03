Znane miejsce w centrum stolicy przeszło metamorfozę tuż przed 11 listopada

Wygodniej dla pieszych i cyklistów na skwerze Daszyńskiego

Prace zrealizowane na zlecenie stołecznych drogowców objęły teren położony między Aleją Armii Ludowej a Aleją Szucha. W ramach inwestycji Miejski Zarząd Remontów i Konserwacji Dróg wyremontował chodniki wokół skweru oraz poprawił ich geometrię. Zamiast zniszczonych i nierównych trotuarów piesi mają teraz do dyspozycji nowe, równe płyty.

Metamorfozę przeszła również infrastruktura rowerowa. Na fragmencie od strony muru oporowego Trasy Łazienkowskiej drogowcy ułożyli nową, lepiej wyprofilowaną nawierzchnię drogi dla rowerów. Przebudowana trasa sprawnie łączy się z infrastrukturą powstałą przy zmodernizowanym przystanku autobusowym Plac na Rozdrożu 03.

To jednak nie koniec zmian w tej części miasta. Drogowcy zapowiadają już kolejne działania. W najbliższej przyszłości zaplanowano remont kolejnego fragmentu chodnika na wysokości kładki przy Al. Armii Ludowej 3/5 oraz korektę geometrii łuku ścieżki rowerowej prowadzącej przez wiadukt.

Konsekwentna realizacja strategii Dostępna Trasa Łazienkowska

Odnowienie otoczenia monumentu odsłoniętego w 2018 roku to kontynuacja szeroko zakrojonych działań. W zeszłym roku nową nawierzchnię zyskał chodnik po południowej stronie Alei Armii Ludowej na odcinku od ulicy Marszałkowskiej do zjazdu z ulicy Szucha. Z kolei sam Plac Na Rozdrożu przeszedł w 2024 roku kompleksową przebudowę.

Wszystkie te działania wpisują się w miejską strategię Dostępna Trasa Łazienkowska, której głównym celem jest likwidacja barier architektonicznych. Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych w ramach tego programu znajdują się:

zasypanie podziemnych przejść i zastąpienie ich wygodnymi zebrami na poziomie jezdni,

i zastąpienie ich wygodnymi zebrami na poziomie jezdni, montaż nowoczesnych wind prowadzących bezpośrednio na przystanki autobusowe w ciągu Trasy Łazienkowskiej,

prowadzących bezpośrednio na przystanki autobusowe w ciągu Trasy Łazienkowskiej, remont schodów oraz wymiana nawierzchni jezdni i dróg rowerowych,

oraz wymiana nawierzchni jezdni i dróg rowerowych, budowa nowej pochylni na Przyczółku Grochowskim, łączącej ulice Ostrobramską i Kinową, którą oddano do użytku w maju tego roku.

Dzięki realizowanym inwestycjom przestrzeń wokół Placu Na Rozdrożu staje się w pełni przystosowana do potrzeb wszystkich mieszkańców, w tym seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z dziećmi w wózkach.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe