Jedna z najważniejszych ulic na Bielanach zmieni się nie do poznania, urzędnicy mają już cztery warianty

Dlaczego ulica Żeromskiego wymaga zmian?

Obecny wygląd i układ ulicy Żeromskiego mocno odbiega od współczesnych standardów miejskich. Dominują tu stare, niszczejące chodniki z kostki oraz wszechobecny beton. Największym problemem jest jednak bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Długa i prosta jezdnia prowokuje kierowców do nadmiernego rozwijania prędkości, co stwarza ogromne zagrożenie dla pieszych.

Szczególnie niebezpiecznie jest na przejściach bez sygnalizacji świetlnej. Zebry na wysokości ulic Płatniczej oraz Lisowskiej otrzymały zaledwie ocenę 2 w pięciostopniowej skali bezpieczeństwa podczas przeprowadzonego audytu. Piesi muszą tam pokonać aż cztery pasy ruchu, po dwa w każdym kierunku. Docelowo te miejsca mają zostać wyposażone w nowoczesną sygnalizację świetlną, co radykalnie poprawi bezpieczeństwo.

Rusza przetarg na projekt nowej przestrzeni

Drogowcy poszukują projektanta, który opracuje szczegółowe analizy ruchu oraz koncepcję zmian. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 20 października 2026 roku. Wybrany w przetargu wykonawca otrzyma dokładnie dziewięć miesięcy na realizację powierzonego zadania.

Prace projektowe obejmą odcinek od Ronda Heleny Szwarc (bez samego ronda) do Alei Reymonta (bez skrzyżowania). Projektant będzie musiał również uwzględnić przebudowę chodnika oraz drogi rowerowej w ciągu ulicy Reymonta w kierunku ulicy Broniewskiego po wschodniej stronie. Wszystkie nowe rozwiązania mają być w pełni dostosowane do lokalnych uwarunkowań oraz planów rozwoju stolicy.

Cztery wizje nowej ulicy Żeromskiego

Zwycięzca przetargu będzie musiał przygotować cztery różne warianty przebudowy. Każdy z nich kładzie nacisk na inne aspekty reorganizacji ruchu i estetyki:

Wariant pierwszy zakłada zwężenie jezdni do jednego pasa w każdym kierunku z wydzielonymi pasami do skrętu na skrzyżowaniach. Pozwoli to wygospodarować miejsce na szerokie chodniki, dwustronne drogi dla rowerów, nowe miejsca parkingowe oraz pasy wysokiej zieleni.

zakłada zwężenie jezdni do jednego pasa w każdym kierunku z wydzielonymi pasami do skrętu na skrzyżowaniach. Pozwoli to wygospodarować miejsce na szerokie chodniki, dwustronne drogi dla rowerów, nowe miejsca parkingowe oraz pasy wysokiej zieleni. Wariant drugi stawia na maksymalną ilość zieleni, która ma pełnić rolę naturalnego ekranu akustycznego. Obejmuje optymalizację szerokości pasów ruchu oraz wdrożenie elementów uspokojenia ruchu, takich jak esowanie toru jazdy czy progi zwalniające i wyniesienia.

stawia na maksymalną ilość zieleni, która ma pełnić rolę naturalnego ekranu akustycznego. Obejmuje optymalizację szerokości pasów ruchu oraz wdrożenie elementów uspokojenia ruchu, takich jak esowanie toru jazdy czy progi zwalniające i wyniesienia. Wariant trzeci zakłada ścisłą zgodność z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego rejonu Bielan.

zakłada ścisłą zgodność z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego rejonu Bielan. Wariant czwarty przewiduje wprowadzenie pasa rozdziału oddzielającego przeciwne kierunki ruchu wraz z dostosowaniem chodników, ścieżek rowerowych oraz zieleni do nowej geometrii drogi.

Opcjonalnie może powstać także piąty wariant, który połączy najlepsze rozwiązania z pozostałych propozycji.

Długofalowy plan na nowoczesną arterię

Kompleksowa przebudowa tak ważnej arterii wymaga precyzyjnego planowania. Cała inwestycja została podzielona na trzy kluczowe etapy, czyli fazę koncepcyjną, projektową oraz wykonawczą. Ostateczny kształt ulicy poznamy dopiero po zakończeniu prac projektowych. Pewne jest jednak, że ulica Żeromskiego zyska zupełnie nowe oblicze, stając się przestrzenią bezpieczną, estetyczną i dopasowaną do potrzeb wszystkich mieszkańców.