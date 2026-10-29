Joanna Kołaczkowska i Stanisław Tym spoczywają niemal obok siebie. Wyjątkowa alejka na Powązkach

Grób Joanny Kołaczkowskiej i Stanisława Tyma na Powązkach Wojskowych

Warszawski Cmentarz Wojskowy na Powązkach stanowi miejsce wiecznego spoczynku dla wielu zasłużonych przedstawicieli świata kultury, polityki oraz życia społecznego. W gronie tym znajdują się także cenieni aktorzy komediowi, satyrycy i twórcy kabaretowi, którzy swoją twórczością dostarczali rozrywki kolejnym pokoleniom Polaków.

Zrządzeniem losu w jednej z nowszych części tej nekropolii pochowano dwie wybitne postacie, które przez lata działalności artystycznej wywoływały uśmiech na twarzach widzów, a ich mogiły dzieli dystans zaledwie kilku innych nagrobków. Jedno z tych miejsc należy do cieszącej się ogromną sympatią fanów Joanny Kołaczkowskiej, której niespodziewane odejście w wieku 59 lat z powodu guza mózgu wywołało ogromne poruszenie w całym kraju.

W bardzo bliskim sąsiedztwie artystki pochowany został Stanisław Tym, będący ikoną polskiej satyry czasów PRL-u. Ten niezwykle zasłużony dla rodzimego humoru twórca zmarł w grudniu 2024 roku, mając 87 lat.

Mogiły obojga artystów zlokalizowane są w pierwszym rzędzie kwatery noszącej oznaczenie F V. Takie wyjątkowe sąsiedztwo sprawia, że ten fragment cmentarza zyskał miano jednego z najweselszych miejsc na całych Powązkach.

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Joanna Kołaczkowska i Stanisław Tym. Kariera

Urodzona w 1966 roku Joanna Kołaczkowska zdobyła ogromną popularność jako charyzmatyczna aktorka komediowa, występując w formacjach kabaretowych Potem w latach 1989–1999 oraz Hrabi od 2002 do 2025 roku. Widzowie doskonale pamiętają jej talent również z kreacji Dorin Owens w realizowanym w latach 1993–2016 improwizowanym serialu „Spadkobiercy”. Artystka angażowała się ponadto w liczne projekty teatralne, audycje radiowe oraz podcasty.

W kwietniu 2025 roku członkowie Kabaretu Hrabi poinformowali opinię publiczną o chorobie nowotworowej swojej koleżanki ze sceny. Zaledwie kilka miesięcy później nadeszła tragiczna informacja, że uwielbiana przez publiczność Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca 2025 roku, mając zaledwie 59 lat.

Natomiast urodzony w 1937 roku Stanisław Tym zbudował swoją ogromną popularność w okresie PRL-u jako autor i wykonawca kabaretowy związany ze Studenckim Teatrem Satyryków (STS), a także poprzez współpracę z takimi grupami jak Owca czy Dudek.

Masowej widowni artysta zapadł w pamięć przede wszystkim dzięki udziałowi w kultowych filmach komediowych, do których zaliczają się „Rejs”, „Rozmowy kontrolowane” oraz wyreżyserowany przez Stanisława Bareję „Miś”.

Wybitny satyryk i aktor zakończył życie 6 grudnia 2024 roku, dożywając 87 lat.