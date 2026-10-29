Wszystkich Świętych w Warszawie. Kierowcy muszą uważać! Gdzie zaparkować?

Zmiany w ruchu na Wszystkich Świętych w Krakowie

• Większość dróg sąsiadujących ze stołecznymi nekropoliami będzie wyłączona z ruchu kołowego.

• Zmotoryzowani, którzy muszą wjechać na zamknięte odcinki, powinni wcześniej uzyskać specjalną przepustkę.

• Dla samochodów przewidziano wyznaczone strefy postojowe w rejonie Powązek oraz cmentarzy Bródnowskiego i Północnego.

Komunikacja miejska najlepszym wyborem

W sobotę 31 października i w niedzielę 1 listopada dojazd do warszawskich cmentarzy będzie utrudniony. Zarząd Transportu Miejskiego zachęca, by na groby bliskich wybrać się autobusem lub tramwajem. W ubiegłym roku w okresie Wszystkich Świętych z komunikacji miejskiej skorzystało o 100 tys. pasażerów więcej niż w 2024 roku.

Kto będzie mógł wjechać na zamknięte ulice?

Wjazd na drogi objęte zakazem ruchu będzie możliwy tylko dla osób z odpowiednimi identyfikatorami. Oznaczenie H przeznaczono dla handlujących, a T dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców oraz pracowników instytucji działających przy zamkniętych ulicach. Identyfikatory M będą uprawniały do wjazdu pojazdy służb miejskich i państwowych oraz placówek dyplomatycznych.

Zamknięte ulice przy Cmentarzu Bródnowskim, Północnym i Powązkach

W okolicach Cmentarza Bródnowskiego kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami na ulicach Św. Wincentego, Odrowąża, Wysockiego, Matki Teresy z Kalkuty i Chodeckiej. Utrudnienia obejmą także okolice Powązek i Cmentarza Wojskowego, między innymi ulice Powązkowską i Okopową.

Zmiany w rejonie Cmentarza Północnego zaczęły obowiązywać już w poprzedni weekend. Na ulicy Wóycickiego wyznaczono tymczasowy pas dla autobusów, który ma funkcjonować do czwartku, 29 października.

Gdzie zaparkować przy cmentarzach w Warszawie 31 października i 1 listopada?

31 października i 1 listopada parkowanie będzie dozwolone na wyznaczonych parkingach. W okolicy Powązek kierowcy będą mogli skorzystać z miejsc przy ulicach Okopowej, Maczka, dawnej Powązkowskiej, Elbląskiej, Tatarskiej i Ostroroga.

W pobliżu Cmentarza Bródnowskiego parkingi znajdą się przy ulicach Wysockiego i Matki Teresy z Kalkuty. Przy Cmentarzu Północnym będzie można zostawić samochód na parkingach zlokalizowanych w pobliżu bram nekropolii.

W organizowaniu ruchu pomagać będzie policja. Szczegółowe informacje o zmianach i parkingach można znaleźć na stronie infoulice.pl.