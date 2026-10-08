Kolejny atak nożem w szkole! 15-latek ranił trzy osoby, w tym dyrektora. Nie żyje jedna osoba

Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek rano w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim. Jak potwierdził Polsat News, do placówki wszedł jej były uczeń i zaatakował nożem. Ranne zostały trzy osoby, w tym dyrektor szkoły, który miał obezwładnić napastnika. 15-latek został następnie zatrzymany przez policję.

Najpoważniej ranna osoba była w stanie krytycznym. Jak ustalił Polsat News, była reanimowana. Chwilę później Polska Agencja Prasowa przekazała, że zaatakowana 37-letnia pracownica szkoły zmarła.

Na miejscu pojawiły się służby. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie st. kpt. Daniel Wachowski przekazał Interii, że w szkole oprócz policji działała także straż pożarna.

Na razie nie są znane wszystkie szczegóły zdarzenia ani dokładne okoliczności ataku. Wiadomo, że napastnikiem był 15-letni były uczeń szkoły. Policja prowadzi czynności na miejscu.

To kolejny atak w placówce oświatowej na Mazowszu w ciągu zaledwie dwóch dni. W środę (7 października) w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni Jakub Z. miał zaatakować ludzi nożem. Rannych zostało dziewięć osób: pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Według przekazywanych informacji ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Tego samego dnia prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że zatrzymany 19-latek miał mieć w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji.

W Leszczydole-Nowinach trwa ustalanie dokładnego przebiegu czwartkowego ataku.

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