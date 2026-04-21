Koniec koszmaru kierowców? "Warszawski tetris" idzie do przebudowy

Skrzyżowanie Grójeckiej z Wawelską i Kopińską od lat stanowi jeden z kluczowych węzłów komunikacyjnych w Warszawie. Jego strategiczne położenie, intensywny ruch, a także krzyżujące się tory tramwajowe i buspasy, sprawiają, że każda awaria sygnalizacji świetlnej prowadzi w tym miejscu do prawdziwego paraliżu i sprawia, że przemieszczanie się po skrzyżowaniu przypomina karkołomne układanie klocków w popularnej grze Tetris.

Mimo wieloletnich potrzeb, dotychczasowe prace ograniczały się jedynie do bieżącego utrzymania, głównie ze względu na konieczność koordynacji z budową linii tramwajowej na Dworzec Zachodni. Sytuacja ta ulegnie jednak zmianie już w przyszłym roku.

Kluczowe zmiany i usprawnienia na skrzyżowaniu

Ogłoszony przetarg ma na celu wyłonienie wykonawcy, który w ciągu 360 dni od podpisania umowy opracuje pełną dokumentację projektową. Planowana przebudowa ma nastąpić jesienią 2027 roku lub na początku 2028 roku. Głównym założeniem jest wydzielenie bezkolizyjnych skrętów w lewo, co znacząco ułatwi przejazd i poprawi bezpieczeństwo tego manewru. W ramach inwestycji skrzyżowanie zostanie również wyposażone w kompletne przejazdy dla rowerów, połączone z sąsiednimi ulicami: Radomską, Pasteura, Kaliską i Mochnackiego. Zachowany zostanie także buspas na ulicy Grójeckiej w kierunku centrum.

Zmiany na Grójeckiej i Placu Narutowicza

Projekt przebudowy nie ograniczy się jedynie do samego skrzyżowania. Obejmie również fragment ulicy Grójeckiej aż do Placu Narutowicza. Istniejąca zawrotka na południowym krańcu placu zostanie zlikwidowana ze względu na ryzykowne przecięcie z torowiskiem. W jej miejsce pojawi się nowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną, zapewniające bezpieczne i komfortowe pokonanie jezdni. Dotychczasowa zebra otrzymała w audycie bezpieczeństwa ocenę 2 w skali 0-5, co podkreśla potrzebę interwencji.

Konsekwencją tych zmian będzie utworzenie nowego skrzyżowania ulicy Grójeckiej z ulicą Mochnackiego. W tym miejscu powstanie zawrotka dla pojazdów jadących od strony centrum, umożliwiająca również skręt w lewo w ulicę Mochnackiego. Dodatkowo, nowe przejście dla pieszych ułatwi dostęp do przystanku tramwajowego w stronę Włoch. Równolegle, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta rozpoczyna prace na Placu Narutowicza, obejmujące modernizację chodników i uzupełnienie zieleni.

